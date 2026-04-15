El PSdeG, ante el viaje a China del presidente de la Xunta, ironiza con que Alfonso Rueda "siente envidia de Sánchez"

El diputado autonómico y portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ironizó este miércoles sobre el viaje institucional que el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, realizará la próxima semana en Chinaal asegurar que "siente envidia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Torrado se pronunció de este modo después de conocerse que el máximo mandatario autonómico viajará al país asiático y en un contexto de críticas del Partido Popular al viaje que esta misma semana realizó Sánchez a este mismo destino. En este sentido, criticó que Rueda sea capaz de "criticar una cosa y hacerla él mismo al día siguiente". "Es un hábito. El PP de coherencia va bastante justito", alegó.

Asimismo, sostuvo que si Rueda considera que debe de ir a China porque hay intereses gallegos allí, "debe de ir". "No vamos a cometer el error que comete el Partido Popular de ser no solo desleal al Estado, sino absolutamente incoherente", señaló.

"Lo que sí le pedimos es que la próxima vez, antes de hablar, piense", sostuvo para asegurar que "Rueda es capaz de contradecirse en el mismo día". "Dentro de poco, Rueda se va a hacer oposición a sí mismo con tal de intentar disparar a Sánchez", trasladó para considerar que "lo que pasa es que siente envidia de Pedro Sánchez".