Elecciones municipales 2027: Sumar Galicia agita la izquierda y envía cartas para explorar coaliciones con Podemos, Anova, EU y Equo

Galicia va saliendo poco a poco del periodo de letargo electoral en el que entró tras las autonómicas de febrero de 2024. Después de dos años sin urnas a la vista, las municipales asoman el el horizonte, ya que tocan en mayo de 2027, por lo que los partidos empiezan a mover ficha. Los principales, PP, BNG y PSOE, ya tienen trazados sus cronogramas para la elección de candidatos y elaboración de listas, mientras que los más pequeños no se quieren quedar atrás.

Es el caso de Sumar Galicia, que acaba de dar un paso al frente con el envío de cartas a los líderes de Podemos, Anova, Esquerda Unida y Equo para citarlos a una reunión en la que estudiar posibles acuerdos entre las formaciones a la izquierda del PSOEde cara a esas municipales.

Quizás consciente del historial del rupturismo gallego, donde desde el experimento de AGE en 2012 las coaliciones y alianzas se negociaban hasta el minuto final y se firmaban a altas horas de la madrugada, Sumar Galicia no quiere sustos ni sorpresas de última hora. Por ello, remitió cartas a Martiño Noriega (Anova), Isabel Faraldo (Podemos), Lino Costas (EU) y Néstor Vázquez (Verdes Equo) para trasladarles la voluntad de Sumar de "abrir cuanto antes un espacio de diálogo político" para explorar posibles acuerdos para los comicios locales, según recoge Europa Press.

La sucursal gallega del proyecto que montó en su día Yolanda Díaz, hoy liderada por Paulo Carlos López, abordará en una conferencia política el 23 de mayo esa estrategia local, que de arranque pasa por "reforzar aquellos espacios municipalistas, progresistas y de izquierdas ya existentes, así como por impulsar candidaturas amplias y coaliciones en aquellos lugares donde aún no existen, especialmente en las ciudades". Todo, añade, para "blindar gobiernos de progreso" o "propiciar un cambio político" en los lugares donde actualmente gobierna el Partido Popular.

Acto electoral de Compostela Aberta en las municipales de 2023 / J.T.

EU valora la propuesta De momento, la única respuesta llegó desde Esquerda Unida, donde valoran positivamente la propuesta. Para la formación, este tipo de reuniones pueden servir para poder dar cobertura legal allí donde las agrupaciones consideren adecuado establecer "algún tipo de coalición" con otras formaciones, aunque dejan claro que serán las entidades locales las que tomen esa decisión. Sobre posibles acuerdos programáticos, Esquerda Unida subraya que están "abiertos al diálogo", recordando que se encuentran en un proceso de elaboración programática en las distintas localidades partiendo de la base de los programas de los anteriores comicios municipales y del programa marco de IU.

Apoyo a Compostela Aberta

Los hoy integrantes de Sumar, Podemos, EU y Equo ya fueron en su momento un todo político, cuando Xosé Manuel Beiras alumbró en 2012 Alternativa Galega de Esquerda, la revolucionaria fusión de nacionalismo y federalismo que arrasó en las urnas. Fue un proyecto tan exitoso como efímero, igual que sus herederas las mareas. Su desintegración provocó importantes enfrentamientos y rivalidad de siglas e incluso personales, que provocaron que a las últimas municipales la izquierda rupturista acudiese fragmentada como una sopa de letras.

Algo que ahora quiere evitar Sumar Galicia, que articula su propuesta alrededor de seis grandes puntos de "interés compartido". Se trata de cooperar para evitar la fragmentación del espacio de la izquierda, establecer unos puntos programáticos "mínimos" como base para un 'Programa municipal de la izquierda gallega transformadora' y reforzar aquellas candidaturas progresistas que ya existen en concellos como Noia, A Pobra do CaramiñalOutes, Mondariz, Cambados, Monforte de Lemos, Ponteareas o A Estrada.

Además, dedica un apartado especial a las ciudades, donde Sumar Galicia ve oportuno ratificar el apoyo a las candidaturas ya existentes en Ferrol (Ferrol en Común) y en Santiago (Compostela Aberta). Además, propone explorar posibilidades de impulsar candidaturas mediante fórmulas de coalición similares en ciudades como Vigo, A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.