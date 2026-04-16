El exconselleiro Villares quiere recuperar "la normalidad" y volverá al PP
El archivo de su caso por supuesta agresión sexual no ha sido recurrido por la acusación
Agencias
El exconselleiro Alfonso Villares ha manifestado este jueves su deseo de retomar "la normalidad" en su vida privada y profesional, y de dejar atrás "una etapa de daño irreparable". Tras subrayar que el archivo de su caso por supuesta agresión sexual no ha sido recurrido por la acusación, por lo que es "firme", ha manifestado que uno de los primeros pasos que dará será pedir el "reingreso" en el PPdeG.
Villares ha comparecido para hacer una declaración sin aceptar preguntas, pese al intento de los medios que, al término de su intervención, le preguntaron si tenía alguna oferta concreta del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para volver a la vida pública. Al respecto, se ha limitado a pedir "respeto", después de concluir su comparecencia felicitando a su madre por 93 años y preguntándole a su hijo si había hecho lo propio con la abuela.
La Audiencia Provincial de A Coruña confirmó la semana pasada el archivo por "falta de indicios" de la denuncia por agresión sexual contra Villares presentada por una conocida presentadora. Ratificaba así el auto dictado en diciembre por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol, que determinó que no había lugar al procesamiento del exconselleiro do Mar como autor de un delito de agresión sexual y dio por concluido el sumario.
Villares presentó su dimisión al frente del departamento autonómico de Mar en una comparecencia urgente convocada en San Caetano, la sede central del Gobierno gallego en junio del pasado año. Afirmó entonces que dimitía para poder "defenderse" en mejores condiciones ante una acusación de la que se declaró "totalmente inocente".
El día siguiente a su dimisión, en el cual Marta Villaverde tomó posesión como nueva conselleira do Mar, Villares fue arropado en el acto por todo el Gobierno gallego con su presidente, Alfonso Rueda, al frente, con quien se abrazó. Allí, el titular del Ejecutivo autonómico deseó que "se haga justicia cuanto antes" con Villares para "poder recuperarlo para la vida pública".
Ese mismo 5 de junio, Rueda reveló que conocía desde febrero la denuncia contra Villares. "En el mes de febrero, el exconselleiro Alfonso Villares me comunica que recibe una llamada a la comisaría de Ferrol donde dice que hay una denuncia contra él y si desea prestar voluntariamente declaración. Él acude, presta esa declaración, me comenta que es por una denuncia por unos hechos que habían acaecido un par de meses antes", relató entonces en declaraciones a los medios.
La dimisión de Villares se produjo en junio tras la notificación sobre su investigación judicial por una supuesta agresión sexual.
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