Trabajadores de los PAC de Galicia exigen ante la Consellería de Sanidade la retirada del decreto que modifica horarios
El sindicato CIG-Saúde denuncia la «política de recortes» de la Xunta, que impone un decreto que amplía los horarios de los Puntos de Atención Continuada sin negociación ni compensación
El conselleiro Antonio Gómez Caamaño defiende las propuestas de su departamento y espera llegar a un acuerdo para mejorar las condiciones laborales y retributivas de los profesionales
I.D.P.
Decenas de profesionales de los Puntos de Atención Continuada (PAC) de Galicia se concentraron este miércoles ante la sede de la Consellería de Sanidade para mostrar su rechazo al decreto que modifica los horarios de estos servicios. La movilización, convocada por la Plataforma PACs Contra o Decretazo y respaldada por el sindicato CIG-Saúde, coincidió con la celebración de la mesa sectorial en la que se abordaba esta medida.
La organización sindical acudió a este encuentro con la exigencia principal de que se retire la normativa, al considerar que supone un empeoramiento de las condiciones laborales del personal sanitario y un posible impacto negativo en la calidad asistencial. Según denuncia, el decreto amplía de forma unilateral los horarios e introduce los sábados como «jornadas equiparables a domingos y festivos», lo que implica una mayor carga de trabajo en fin de semana. Así pues, seguirán denunciando la «política de recortes e imposiciones» del departamento sanitario.
Desde la CIG-Saúde critican que este incremento de jornada no viene acompañado de mejoras económicas ni compensaciones laborales, lo que, a su juicio, supone un «deterioro a coste cero» para la administración. Además, acusan a la Consellería de Sanidade de intentar sacar adelante estos cambios sin una negociación efectiva, utilizando la mesa sectorial como un trámite para formalizar decisiones ya tomadas. «Consideramos que la firma de este acuerdo supone una ruptura de confianza de las trabajadoras y trabajadores de los PAC de cara a las organizaciones sindicales firmantes que, a nuestro entender, no representaron en absoluto los intereses de nuestro colectivo», apunta la plataforma.
Por su parte, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió la postura de su departamento y puso en valor las propuestas que se presentan en la mesa de negociación. El responsable autonómico aseguró que se trata de iniciativas «muy interesantes» y confió en que el diálogo permita alcanzar acuerdos que redunden en mejoras tanto laborales como retributivas para los profesionales de los PAC. El conflicto se enmarca, según el sindicato, en un contexto más amplio de dificultades en la Atención Primaria gallega, que sufre una creciente sobrecarga asistencial, falta de personal y escaso margen de negociación con la administración sanitaria.
- Galicia sumará una tercera salida hacia la Meseta por autovía: aprobado el proyecto del primer tramo de la A-76 en El Bierzo
- La compostelana Urovesa suministrará 12 vehículos Vamtac aerolanzables al Ejército para reforzar su capacidad operativa
- ¿Qué se sabe del cadáver encadenado en el puerto de Ribeira? La Policía investiga si Amador Mos Orellán fue asesinado o se suicidó
- Un escritor gallego hace historia al ganar uno de los galardones de relatos más prestigiosos del mundo
- Santiago estrena un 'take away' de cocina palestina que ya arrasa en sus primeros días
- Una vecina de Figueiras relata el temor ante los robos: 'Tengo dos hijos que ya empezaban a quedarse solos en casa, pero ahora tienen miedo
- El vacuno de carne alcanza precios históricos en Galicia: un ternero que valía 830 euros tras la pandemia se paga hoy a 1.850
- Juan Díaz Villoslada asume este miércoles la gerencia de la Universidade de Santiago