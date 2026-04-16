Trabajadores de los PAC de Galicia exigen ante la Consellería de Sanidade la retirada del decreto que modifica horarios

Decenas de profesionales de los Puntos de Atención Continuada (PAC) de Galicia se concentraron este miércoles ante la sede de la Consellería de Sanidade para mostrar su rechazo al decreto que modifica los horarios de estos servicios. La movilización, convocada por la Plataforma PACs Contra o Decretazo y respaldada por el sindicato CIG-Saúde, coincidió con la celebración de la mesa sectorial en la que se abordaba esta medida.

La organización sindical acudió a este encuentro con la exigencia principal de que se retire la normativa, al considerar que supone un empeoramiento de las condiciones laborales del personal sanitario y un posible impacto negativo en la calidad asistencial. Según denuncia, el decreto amplía de forma unilateral los horarios e introduce los sábados como «jornadas equiparables a domingos y festivos», lo que implica una mayor carga de trabajo en fin de semana. Así pues, seguirán denunciando la «política de recortes e imposiciones» del departamento sanitario.

Desde la CIG-Saúde critican que este incremento de jornada no viene acompañado de mejoras económicas ni compensaciones laborales, lo que, a su juicio, supone un «deterioro a coste cero» para la administración. Además, acusan a la Consellería de Sanidade de intentar sacar adelante estos cambios sin una negociación efectiva, utilizando la mesa sectorial como un trámite para formalizar decisiones ya tomadas. «Consideramos que la firma de este acuerdo supone una ruptura de confianza de las trabajadoras y trabajadores de los PAC de cara a las organizaciones sindicales firmantes que, a nuestro entender, no representaron en absoluto los intereses de nuestro colectivo», apunta la plataforma.

Protesta de trabajadores de los PAC de Galicia, ayer, frente a la Consellería de Sanidade mientras se celebraba la mesa sectorial para abordar el derceto. / Cedida

Por su parte, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió la postura de su departamento y puso en valor las propuestas que se presentan en la mesa de negociación. El responsable autonómico aseguró que se trata de iniciativas «muy interesantes» y confió en que el diálogo permita alcanzar acuerdos que redunden en mejoras tanto laborales como retributivas para los profesionales de los PAC. El conflicto se enmarca, según el sindicato, en un contexto más amplio de dificultades en la Atención Primaria gallega, que sufre una creciente sobrecarga asistencial, falta de personal y escaso margen de negociación con la administración sanitaria.