Villares pide volver al PP y reclama disculpas tras el archivo “firme” de la causa por agresión sexual

El exconselleiro do Mar Alfonso Villares anunció este jueves su intención de pedir el reingreso en el PPdeG y exigió “una reflexión y una disculpa” a quienes le señalaron tras conocerse que el archivo de la causa por supuesta agresión sexual contra él es ya “firme”. “Me dedicaré a trabajar para restituir mi imagen y mi honor”, afirmó, para recuperar “la normalidad” después de lo que definió como “una etapa de daño irreparable”.

En una comparecencia ante los medios de comunicación en Santiago en la que no respondió preguntas, Villares subrayó que la acusación no recurrió la decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña, que confirmó el archivo por “falta de indicios”, ratificando a su vez el auto previo del juzgado de Ferrol. “La investigación está concluida y archivada”, insistió, reivindicando que “dos juzgados distintos, una jueza, tres magistrados y el Ministerio Fiscal” coincidieron en que la acusación “carecía de fundamento”.

El exconselleiro recordó que dimitió en junio de 2025 tras ser investigado por una denuncia de agresión sexual presentada por una conocida presentadora, con el objetivo —dijo entonces— de poder defenderse “sin privilegios” y preservar la imagen del Gobierno gallego. Desde el inicio del proceso se declaró “totalmente inocente”.

Tras meses de silencio, que justificó para “no perturbar” la investigación, lamentó que su imagen pública fuese “injustamente dañada” y criticó que algunos responsables políticos ignorasen la presunción de inocencia. “No es un privilegio, es un derecho fundamental”, afirmó, advirtiendo de que “cuando un político decide condenar sin juicio, se quiebran las garantías de la sociedad”.

En este contexto, anunció que solicitará su reingreso en el PPdeG, formación en la que militó desde 1995 hasta que pidió la baja voluntaria tras estallar el caso. En la actualidad, Villares ejerce como veterinario ligado a la Consellería do Medio Rural en la oficina de Viveiro, ocupación que desempeñaba antes de ser nombrado conselleiro.

Cruce político por la presunción de inocencia

Las reacciones políticas no se han hecho esperar. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, sostuvo que el PP “no fue neutral” cuando se conoció la denuncia y le exigió una “disculpa” a las víctimas y a las mujeres que denuncian agresiones sexuales.

Pontón criticó que los populares “se pusieron claramente al lado del presunto agresor y no de la presunta víctima” y defendió que la obligación de los responsables públicos es “ponerse siempre al lado de las mujeres que denuncian”, ante las dificultades que existen para que estos delitos se prueben.

En el lado contrario, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, reclamó disculpas a la oposición por no respetar la presunción de inocencia de Villares y por las “graves acusaciones” vertidas durante meses. Además, reprochó a Pontón su falta de posicionamiento en otros casos y defendió que debería haber esperado “a que la justicia se pronunciase”.

Desde la Xunta, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, celebró el desenlace del caso y mostró su respaldo a Villares. “Me alegro de que le haya salido todo bien”, afirmó, al tiempo que consideró que está en su derecho de pedir su readmisión en el partido. Calvo también instó a quienes “se apresuraron en acusarlo” a reflexionar: aunque no espera rectificaciones, confió en que “en el futuro pensarán un poco más antes de hablar tan rápido”.

Tras el Consello de la Xunta del pasado lunes, el presidente gallego, Alfonso Rueda, dejaba la puerta abierta al retorno de Villares a la política al señalar que, si bien "depende de él", "no tendría ningún problema" tras ser desestimada la denuncia.

La Audiencia Provincial coruñesa confirmó la semana pasada el archivo de la causa por agresión sexual tras la denuncia presentada por la presentadora Paloma Lago por «falta de indicios», ratificando así el auto dictado en diciembre por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol, que determinó que no había lugar al procesamiento de Villares como autor de un delito de agresión sexual.