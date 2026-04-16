La Xunta mantiene el pulso al Gobierno y estudia recurrir el decreto estatal de regularización de migrantes indocumentados

La Xunta se inclina por presentar un recurso en los tribunales contra el Real Decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsado por el Gobierno central, cuyo plazo de presentación empieza hoy. Galicia no se planta sola contra esta iniciativa, pues la negativa a estabilizar la situación irregular de miles de migrantes en el Estado es un sentir común en varias autonomías gobernadas por el Partido Popular.

Por el momento, el Ejecutivo gallego «está analizando el texto» para decidir si presenta un recurso en su contra, según expresó este jueves el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González. En declaraciones ofrecidas a la agencia Europa Press antes de participar en Santiago en el Congreso de Centros Especiais de Emprego de Iniciativa Social, el conselleiro ha explicado que los servicios jurídicos de la Xunta «están valorando» el contenido del texto para determinar la viabilidad de una impugnación. Además, subrayó que el decreto no fue consensuado con las comunidades autónomas.

El conselleiro criticó que la norma se haya elaborado sin diálogo territorial y destacó que Galicia, al igual que la mayoría de las autonomías, presentó alegaciones durante su tramitación. Ahora, la Xunta revisa si alguna de esas propuestas fue finalmente incorporada. El pasado miércoles, fuentes del Gobierno autonómico, ya avanzaban que no se descarta recurrir, ya que alegan que el texto «nace mal concebido» desde el inicio, «fuera de la vía parlamentaria y sin escuchar en ningún momento a las comunidades autónomas».

De esta forma, Galicia se aproxima a la vía que han decidido emprender otras autonomías gobernadas por el PP, como Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Madrid o Baleares. Estas dos últimas, además, ya han avanzado que solicitarán al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de este decreto.

La nueva regularización de migrantes prevé beneficiar a más de 10.000 extranjeros en Galicia y, a nivel estatal, se estima que podrían acogerse a esta medida medio millón de personas.