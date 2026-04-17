Crecen los problemas para los viajeros gallegos: la huelga de controladores llega a Vigo y A Coruña a pocos días del cierre de Lavacolla

Los desplazamientos aéreos en Galicia afrontan unos días de incertidumbe. Al inminente cierre temporal del aeropuerto de Santiago se suma ahora una huelga indefinida de controladores que afecta directamente a Vigo y A Coruña.

El próximo jueves 23 de abril, el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro suspenderá toda su operativa durante 35 días, hasta el 27 de mayo, debido a las obras de reposición del pavimento de la pista, iniciadas el pasado 13 de enero en horario nocturno.

Durante este periodo, ninguna aeronave podrá operar en la terminal compostelana, lo que ha obligado a las aerolíneas a reorganizar su programación. La principal alternativa será el aeropuerto de Alvedro, que absorverá buena parte del tráfico aéreo que hasta ahora operaba en Santiago.

Huelga indefinida en Vigo y A Coruña

Pero el traslado masivo de vuelos coincide con un nuevo frente: la huelga indefinida de controladores aéreos iniciada este 17 de abril, que afecta a los aeropuertos de Peinador y Alvedro.

Aviones de Air Europa y Vueling en el aeropuerto de Vigo el pasado mes de diciembre / Alba Villar

El paro ha sido convocado por los sindicatos Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y Comisiones Obreras (CCOO), y afecta a los trabajadores de Saecreo, empresa encargada del control aéreo en nueve aeropuertos españoles.

Además de los dos gallegos, la compañía gestiona el control de tráfico aéreo de los aeropuertos de Jerez de la Frontera, Madrid-Cuatro Vientos, Sevilla, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma. En total, el conflicto afecta a 104 trabajadores.

Las causas de la huelga

Las dos organizaciones sindicales denuncian "la falta de plantilla, el deterioro de las condiciones laborales y su impacto en la seguridad operacional".

Además, también citan como causas del parón la cancelación de vacaciones ya aprobadas, el uso "abusivo" de las disponibilidades, cambios de turno comunicados "con escaso margen" o falta de claridad en los cuadrantes sobre los descansos obligatorios.

Servicios mínimos

Si bien la primera jornada de parón ha quedado, hasta el momento, sin efecto por el seguimiento del 100% de los servicios mínimos, el escenario podría cambiar en los próximos días de no llegar a un acuerdo para poner fin a la huelga.

Cabe recordar que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos para esta huelga del 100% para vuelos dedicados a emergencias, de Estado, traslados policiales y vigilancia; de entre el 66% y el 83% para vuelos domésticos a territorios no peninsulares; entre el 51% y el 59% para los vuelos peninsulares con alternativa de transporte superior a cinco horas e internacionales; y de entre el 34% y el 36% para los vuelos peninsulares con alternativa de transporte inferior a cinco horas.

¿Qué pasa si se cancela mi viaje?

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerdan que en caso de cancelación de un viaje, esta puede implicar el reembolso del billete y una compensación de hasta 600 euros por pasajero.

Además, también explican que, en caso de que el vuelo no se cancelase, pero el retraso superase las cinco horas, también se podría solicitar el reembolso, pudiendo solicitar también una indemnización adicional por los perjuicios causados.