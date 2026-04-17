Una discoteca gallega se cuela entre las mejores del mundo: "El local insignia de Galicia"

Este miércoles se ha dado a conocer el TOP 100 Clubs de DJ Mag 2026, la lista más influyente del mundo del clubbing a nivel mundial, elaborada por la prestigiosa revista especializada en música electrónica y DJs.

El ranking destaca a España como una de las grandes potencias internacionales del ocio nocturno, con hasta cuatro clubs españoles en el top 10: tres en Ibiza, UNVRS (primer puesto), Ushuaïa (tercer puesto) y Hi Ibiza (cuarto puesto); y FABRIK en Madrid (octava posición). En total, el listado incluye 12 salas nacionales, la segunda cifra más alta del mundo, y entre ellos hay una discoteca gallega: la Sala Pelícano, en A Coruña, que ocupa el puesto 81 en la la prestigiosa lista.

"Un referente de la vida noctura en el noroeste"

"Un referente de la vida nocturna en el noroeste de España". Así define la prestigiosa revista a la Sala Pelícano, a la que describe como "un espacio amplio y de varios niveles que difumina la línea entre superclub y sala de conciertos".

Interior de la Sala Pelícano / Cedida

La publicación pone también el foco en la amplitud de sus instalaciones: "Dos plantas y una terraza al aire libre, se centra en una enorme sala principal, franqueada por palcos VIP, una segunda pista de baile y gigantescas pantallas LED, todo ello alimentado por un sistema de sonido e iluminación de alta gama".

"Durante el último año, su variada programación, que incluye desde sesiones nocturnas hasta grandes conciertos, ha consolidado su estatus como el local insignia de Galicia", añade la publicación.

Un espacio por el que pasaron Duki, Bizarrap, Bad Gyal... o Bad Bunny

Este destacado reconocimiento llega, además, en un año especial para el proyecto, que cumple una década desde su apertura en marzo de 20216.

En estos diez años, por sus escenarios han pasado artistas de proyección internacional como Bad Bunny, Rels B, Duki, Bizarrap o Bad Gyal, además de figuras de primer nivel de la electrónica como Vendex, Fatima Hajji o I Hate Models.

Agenda: un cabeza de cartel en Tomorrowland y una intensa programación

En las próximas semanas, el local coruñés contará con una activa agenda con motivo de su décimo aniversario. Este sábado 18, de 18.00 a 23.30 horas, llegará 'Petazeta Pop', un tardeo con sabor a los 90 y 2000 que dará paso a una nueva sesión Wake Up! con uno de los grandes nombres de la electrónica mundial, Eric Prydz, que en los últimos años fue cabeza de cartel en festivales como Tomorrowland o Coachella.

La programación continuará el jueves 23 con 'Perreo Intenso Old School', a partir de las 00.30 h.; el viernes 24 con 'EQUIS', también desde las 00.30 h.; y el sábado 25, con doble propuesta: 'POMPÄ', tardeo indie pop y pop nacional desde las 16.00 horas y 'Festivalia', desde las 00.30 h.

Ya el jueves 30 de abril volverá la marca Wake Up!, esta vez con Chlär, Daria Kolosova, Elli Acula, Robert Hood, Grobas, Floorplan, DJ Oliver, Tout Sanders y Skais. Y el viernes 1 de mayo será el turno del rapero madrileño El Grecas y de la sesión 'Casa Pepa', con Steve Lean, Bigg3m, Betty Bunny y Nico Batea.