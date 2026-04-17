Galicia se prepara para un gran salto térmico el fin de semana: hasta 12 grados más en solo 48 horas

Galicia se prepara para un fin de semana de montaña rusa térmica. Las previsiones apuntan a un salto térmico que llevará a algunas ciudades gallegas del más puro invierno al despertar a un verano sofocante en cuestión de horas. En solo 48 horas, las temperaturas máximas en las ciudades subirán hasta 12 grados, con toda Galicia por encima de los 22º, pero rozando los 30 en puntos del sur, como es el caso de Ourense, según las previsiones de MeteoGalicia. En A Coruña, el termómetro el domingo llegará a los 25 grados, en Santiago los 24º mientras que en Vigo marcará 22º tras un sábado con valores diurnos que llegarán a los 27 grados.

Si el viernes Santiago amaneció con unos gélidos 6 grados que obligaban a rescatar el abrigo, el domingo la situación dará un vuelco para llegar a los 24 grados de máxima y 9 de mínima. El protagonista absoluto será la conocida como sartén gallega, Ourense, que encabeza el ranking del calor escalando hasta los 29°C, según las previsiones de MeteoGalicia.

Pero no será la única sorpresa. A Coruña vivirá una de las transformaciones más radicales: de una máxima discreta de 16°C el viernes, saltará hasta 25°C el domingo. Un incremento de 9 grados que promete llenar las playas de la ciudad herculina.

Mínimas de invierno, máximas de verano

La brecha entre el día y la noche será tan profunda que los expertos ya advierten sobre el "efecto cebolla”. Ourense es la ciudad con mayor amplitud térmica. El domingo se moverá entre los 10°C de mínima y los 29°C de máxima.

Vigo pasará de los 20°C del sábado a unos 26°C para cerrar la semana. Santiago y Lugo: Ambas ciudades mantendrán mañanas muy frías (entre 6°C y 9°C), pero alcanzarán los 24°C-25°C en las horas centrales del sábado.

Nubes y chubascos para cerrar el domingo

No todo será sol y manga corta. A pesar de que los termómetros marquen temperaturas casi veraniegas, la meteorología gallega afrontará un nuevo cambio en la recta final del descanso semanal.

Las previsiones confirman que el domingo por la tarde la nubosidad aumentará de forma generalizada, dejando paso a lluvias débiles y cielos cubiertos. Una combinación de calor y humedad que cerrará un fin de semana de contrastes extremos.

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El lunes, Galicia permanecerá en una zona de cierta inestabilidad atmosférica. Por lo tanto, el cielo estará nublado y despejado en el interior a medida que avance el día, con posibilidad de tormentas en la montaña. Presencia de bruma en la costa entre A Guarda y Ribadeo por la mañana, que irá disminuyendo a partir del mediodía. Las temperaturas descenderán ligeramente: en las ciudades oscilarán entre los 16º previstos en A Coruña y los 27 de Ourense, según el boletín de MeteoGalicia.