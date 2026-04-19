Ferroviarios cuestionan el «Plan Galicia 2026» de Renfe y exigen recuperar más trenes en Vigo

El nuevo «Plan Galicia 2026» de Renfe no ha generado consenso en la comunidad ferroviaria. El anuncio de aumentar las frecuencias y plazas en el Eje Atlántico por primera vez en una década fue recibido con prudencia por parte de los viajeros... y desconfianza por larte de los que deberán operar dichos servicios. Fuentes sindicales contactadas por FARO cuestionan el alcance real de las medidas anunciadas el día anterior por Álvaro F. Heredia durante su breve visita a Galicia.

Desde este colectivo de trabajadores confirman, tal y como avanzó esta redacción, que dicho aumento se limitaría a dos nuevas circulaciones entre las estaciones de A Coruña-San Cristóbal y Vigo-Urzáiz. Creen que esa incorporación «resulta limitada si se compara con la cantidad de servicios que se suprimieron con la pandemia y que nunca se han recuperado», algo que castigó particularmente a Vigo y el resto de la provincia de Pontevedra. Desde 2020 la compañía pública dejó de ofertar 72 frecuencias semanales con origen y destino la ciudad olívica.

Las «lanzaderas» que conectaban en tres horas punta por sentido con Pontevedra fueron las peor paradas, ya que pese a los precios de la AP-9 y la falta de servicios en horas centrales, el Ministerio de Transportes decidió eliminarlas del contrato de Obligación de Servicio Público con Renfe. Recientemente se ha recuperado, más de un lustro después, el segundo regional diario a Ponferrada a través de un transbordo en autobús por las obras desde Guixar a Guillarei. El último fleco pendiente, al margen de los Intercity a Euskadi o el Trenhotel, es la conexión con Tui y Valença que ofrecía dos servicios extra por sentido cada jornada.

Viajeros por cada 100 plazas ofertadas en los principales corredores de Media Distancia de España / Hugo Barreiro

«Se trata de medidas que permitirán incrementar el número de plazas disponibles, pero que no supondrán un aumento relevante del número de circulaciones ni la recuperación de las frecuencias previamente eliminadas», insisten desde la citada central sindical, quienes afean la utilización de dobles composiciones (dos convoyes S-121 juntos) como solución.

La utilización de los trenes Avril (los S-106) era una posibildiad que el presidente Heredia había anunciado hacía meses. De hecho, medidas similares ya se habían implementado en Extremadura con los Alvia y un notable éxito. Sin embargo, el sindicato mayoritario o relaciona con la revisión de los planes de expansión de la compañía, ya que se ha descartado el proyecto de conexión con París por las trabas impuestas desde Francia.

Malestar por falta de carga de trabajo

A estos cambios se suma el profundo malestar que vive la plantilla en los últimos meses. El corte por las obras del Corredor Atlántico entre Vigo, Redondela y Tui obligó a que Renfe se retirara de la operativa compartida con Comboios de Portugal en el Tren Celta. Desde el 7 de abril los viajes son llevados a cabo en solitario por los maquinistas lusos entre Oporto y Valença do Minho, restando carga de trabajo a la plantilla.

A ello se suma la ausencia de una reestructuración de la organización en el personal de Larga Distancia. Fruto de los tiempos de viaje de las últimas décadas, en Galicia solamente A Coruña y Ourense cuentan con una residencia fija para este tipo de servicios. Esto obliga a que el personal que pernocta en Vigo -varias personas cada día por los servicios madrugadores- tenga que hacerlo en hoteles.

Caballero aplauce una nueva mejora hacia Vigo

También se ha pronunciado al respecto el alcalde de Vigo, quien en un audio remitido a los medios ha agradecido al presidente de Renfe su anuncio. Abel Caballero apuntó a que fue informado el jueves sobre esta iniciativa que refuerza las plazas y frecuencias entre su ciudad y A Coruña.

Noticias relacionadas

«Quiero reconocer el esfuerzo y la mejora sustancial del servicio de tren que se presta y que se va a seguir prestando a la ciudad», ha indicado el alcalde, que ha recordado que el AVE a Madrid ha mejorado «sustancialmente» los tiempos de viaje al suprimir paradas en A Gudiña, Sanabria, Medina del Campo y Segovia en algunas frecuencias.