Yolanda Díaz rechaza «categóricamente» ir en ninguna lista a las elecciones generales pero no descarta volver a la política gallega

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere pasar página de su etapa en Madrid y es contundente al anunciar que «no irá en ninguna lista en las próximas elecciones generales». «Categóricamente no», advierte. Sin embargo, no cierra la puerta a su regreso a la política gallega. Aunque reconoce que cuando deje el ministerio quiere centrarse en su familia y «respirar un poco», defiende que ella «nunca se fue de Galicia».

En una entrevista en la Cadena Ser, Díaz afirmó que ella no va a estar en las siguientes elecciones nacionales, pero sí su «espacio político», y anunció que hará «todo» lo posible para que no lleguen a la Moncloa Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. La ministra anunció en febrero que no iba a ser candidata en las próximas generales y ahora precisó que tampoco va a ir «en las listas», en «ninguna» de ellas. «Categóricamente, no», zanjó.

Sin embargo, no fue tan contundente cuando se le preguntó por su retorno a la política gallega. «Yo nunca me fui de Galicia, soy gallega. Y me siento muy orgullosa de ser gallega. De hecho, me critican en Madrid por ser demasiado gallega», responde. Pero apunta que ahora está «en agotar esta legislatura y sacar adelante muchas normas que son muy importantes para la gente trabajadora».

Así, citó el proyecto de ley de prevención de riesgos laborales, el Estatuto del Artista o el Registro Horario. En todo caso, la ministra aclara que ella «sigue en Galicia». «Tengo aquí mi casa y mi hija es gallega», explica. El periodista insiste y le dice: «me quedo entonces con que no cierra esa puerta». «Me voy en este caso a respirar un poco», zanja Díaz de manera evasiva.

Frente de izquierdas

La ahora ministra de Trabajo dio sus primeros pasos en Galicia de la mano de Izquierda Unida, pero su carrera despegó cuando junto a Xosé Manuel Beiras lanzó Alternativa Galega de Esquerdas y dio la sorpresa en las elecciones autonómicas de 2012 alcanzando de la nada nueve diputados en el Parlamento gallego. La izquierda rupturista terminó desinflándose en Galicia en medio de líos internos, pero Yolanda Díaz encontró su camino en Madrid de la mano de Podemos y Pablo Iglesias.

Y ahora, con el rupturismo debilitado también en el escenario nacional, Díaz anuncia su retirada de la primera línea de la política española. Y lo hace sin posicionarse sobre los intentos liderados por Gabriel Rufián por recomponer un frente de izquierdas.

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En su opinión, «más allá de nombres y personas», se trata de construir «una herramienta que dé esperanza» a la gente progresista. Cuestionada sobre si avalaría una candidatura con Gabriel Rufián e Irene Montero, afirmó que ella no tiene que «apoyar a nadie» y se limitó a afirmar que «lo que se haga», por su parte, «va a estar bienvenido».