Besteiro tacha de «corrupción política» el posible vuelco político en Lugo y acusa al PP de «cruzar líneas que nunca debería cruzar»

La noticia de que la exconcejala socialista María Reigosa tenga la llave de una posible moción de censura en el concello de Lugo desgarra al Gobierno de coalición del PSdeG y BNG en la ciudad. Las operaciones para que el PP lucense llegue a la alcaldía tras más de un cuarto de siglo sin el bastón de mando y a solo un año de las elecciones continúan en marcha tras semanas de insinuaciones, desde que Reigosa abandonase el partido, primero, y la corporación municipal, después, tras votar junto con los populares en más de una ocasión. Para el secretario general de los socialistas de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, la consumación de una moción de censura apoyada por «una tránsfuga» no es más que «un caso de corrupción política».

Así lo ha expresado este lunes, tras la información con la que varios medios de comunicación empezaron la semana. El pacto entre el PP y Reigosa —que tomó posesión del acta tras la marcha de Lara Méndez y los repentinos fallecimientos de la alcaldesa Paula Alvarellos y el concejal Pablo Permuy, por lo que corrió la lista— estaría hecho. «Si se produce, si se plantea [la moción], no nacerá pensando en los intereses de Lugo, sino en los del PP de llegar al Gobierno sin pasar por las urnas», declaró Besteiro en la rueda de prensa de este lunes.

Ello responde, a su juicio, a la táctica de los populares, apelando a los intereses del partido «por lo que uno está dispuesto a hacer, el PP y Alfonso Rueda para conseguirlo», aprovechándose del particular y fúnebre contexto en el que se encuentra el grupo municipal lucense en el que han fallecido tres integrantes de la corporación en solo un año. En ese sentido, acusa al presidente de la Xunta y a su partido de «cruzar líneas que nunca debería cruzar» en el caso de presentarse la moción. «Quien no tiene límites para llegar al Gobierno también nos indica su forma de gobernar, también sin límites», añadió. En su intervención, Besteiro contrapuso la política «de confrontación, ruido y atajos» del PP con el «trabajo serio» del PSdeG al frente del concello de Lugo.

«Al PP no le salen las cuentas, ni en las urnas ni en las encuestas», señaló, y por eso «traicionan la voluntad» de la ciudadanía de Lugo promoviendo acuerdos que impulsen un cambio político de esta magnitud. Por ello, considera que los votantes castigarían al Partido Popular en las elecciones municipales de mayo de 2027 si prospera esta operación. Además, Besteiro quiso puntualizar que él no tiene ningún canal de comunicación con Reigosa.

Pontón pide a Rueda que desautorice la moción «inmoral e indecente»

Por su parte, la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, le solicita al presidente de la Xunta «que desautorice inmediatamente una moción de censura que es inmoral e indecente políticamente, porque creo que nadie entiende, ni en Lugo ni en el conjunto del país, que el Partido Popular quiera aprovecharse de la muerte de dos concejales, y de una tránsfuga del Partido Socialista, para poder llegar a la alcaldía».

Pontón coincide con Besteiro en la «indecencia desde el punto de vista político y moral» para, así, «llegar a la alcaldía intentando conseguir en los despachos, con acuerdos oscuros, lo que no se consigue en las urnas». La líder del BNG —partido que gobierna en coalición con el PSdeG en Lugo— zanja que «no todo vale en política».