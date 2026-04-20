Los coches en sentido contrario se disparan en Galicia: el triple que hace cinco años
La Comisión Autonómica de Tráfico busca medidas para frenar un fenómeno que ha pasado de 70 avisos en 2021 a 189 el año pasado
La mayoría de los casos detectados en las carreteras gallega son despistes de conductores de edad avanzada al acceder autopistas y autovías
R. Prieto
La circulación en sentido contrario se ha convertido en una de las principales preocupaciones de Tráfico en Galicia. En solo cinco años, los avisos por vehículos que invaden el carril opuesto se han triplicado, pasando de 70 incidentes en 2021 a 189 en 2025, según datos de la Jefatura Provincial de A Coruña, desde donde se coordinan todos los centros territoriales de la comunidad. La tendencia, lejos de estabilizarse, se ha acelerado: en 2024 se registraron 159 episodios de este tipo, un 30% más que el año anterior.
Aunque la mayoría de estos sucesos se saldan sin víctimas, el riesgo es extremo. Algunos casos están vinculados al consumo de alcohol y/o drogas, pero la práctica totalidad de las alertas detectadas en las carreteras gallegas tienen un perfil muy distinto: conductores de edad avanzada que, por despistes en accesos a autopistas o autovías, terminan circulando en sentido contrario.
El envejecimiento de la población gallega —una de las más longevas de Europa— está detrás de este repunte. Cada año, entre 400 y 500 conductores son derivados por la DGT a un chequeo médico extraordinario del Sergas. La mayoría son personas mayores y representan alrededor del 40% de todos los casos detectados en España, un dato que evidencia la magnitud del problema en la comunidad.
Los ejemplos se acumulan: un octogenario sembró el pánico en la A-54, a la altura de Lugo, al circular varios kilómetros en sentido contrario. En otro caso, un conductor de 93 años recorrió 30 kilómetros por la A-8 antes de chocar con otro vehículo.
Para frenar esta escalada, la Comisión Autonómica de Tráfico y Seguridad Viaria en Galicia ha creado un grupo de trabajo con administraciones y fuerzas de seguridad. El objetivo es analizar la casuística y estudiar soluciones técnicas que impidan el acceso erróneo a las vías rápidas. Entre las opciones que se pusieron sobre la mesa figuran mejoras en la señalización, rediseño de accesos y sistemas de alerta temprana.
La DGT insiste en que la colaboración con los titulares de las carreteras será clave para aplicar medidas efectivas en una comunidad donde la dispersión poblacional obliga a depender del vehículo privado incluso para desplazamientos cotidianos.
Mientras tanto, la estadística sigue creciendo y cada nuevo aviso recuerda que Galicia afronta un desafío complejo: garantizar la seguridad vial en un territorio envejecido, disperso y con una red de alta capacidad que exige plena atención al volante.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una discoteca gallega se cuela entre las mejores del mundo: 'El local insignia de Galicia
- Un centenar de personas recorren la ruta que seguirán los tráileres para evitar el transporte y procesado de inertes en Teo
- Las entradas de O Son do Camiño no vuelan tan rápido como hace un año
- Demasiado mayor para ascender, pero no para trabajar: una gallega denuncia ante la ONU un caso de edadismo en la función pública
- El paseo de pasarelas junto al mar más bonito de Galicia está a una hora de Santiago: 'Solo escuchas las olas
- SG Monte do Gozo, la empresa que facilita vacaciones a los ganaderos gallegos: 'En el campo también hay sueldos de médico
- Parece un cuento de hadas y está a 1 hora de Santiago: el bosque gallego con casas de gnomos y un tipi indio para pasar la noche
- Buena comida y gran ambiente en la primera Festa da Caza de Trazo