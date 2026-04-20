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Envejecimiento

Aumentan los ancianos en situación de desamparo, sin familia ni recursos económicos: más de 1.200 fueron ingresados de urgencia en una residencia el pasado año

Los internamientos en geriátricos por la vía exprés se incrementan un 30 por ciento en un año

Son personas que no pueden valerse por sí mismas pero no tienen quien los cuide ni recursos económicos

Una mujer mayor en una residencia.

Una mujer mayor en una residencia. / Rafa Vázquez

Paula Pérez

Santiago

El debilitamiento de las redes familiares, el aislamiento social y una economía precaria dejan a muchos mayores en situación de desamparo. Y cuando ya no pueden valerse por sí mismos, la situación se complica. Aunque la espera para conseguir plaza en una residencia es larga, la Consellería de Política Social permite el ingreso por la vía de urgencia de estos ancianos por razones de emergencia social. En 2025 un total de 1.266 gallegos fueron internados en centros de mayores mediante este procedimiento exprés. Fueron un 30 por ciento más que el año anterior.

Se trata de personas mayores que enferman y se convierten en dependientes. Necesitan cuidados, pero no tienen familiares ni amigos que se puedan hacer cargo de ellos ni tampoco recursos económicos para pagarse una residencia privada o un asistente personal que les preste ayuda. Según explica la Consellería de Política Social, los criterios para acceder a una plaza pública por la vía extraordinaria de la emergencia social son que «la persona se encuentre en una situación de abandono, desprotección o riesgo sanitario grave y carezca de recursos económicos o red de apoyo familiar».

Son los servicios sociales municipales los que pueden alertar de ese tipo de casos o bien ser el propio interesado o alguien de su entorno quien solicite el ingreso por la vía de urgencia en una residencia. La Consellería de Política Social, a través de sus equipos técnicos, evalúa la situación de emergencia para determinar la idoneidad del ingreso inmediato.

De hecho, en los centros de mayores dependientes de la Xunta se reservan una serie de plazas para dar acogida a estos casos que deben ingresar con carácter de urgencia.

Los expedientes de emergencia social tienen «preferencia» en la asignación de plazas en residencias dadas las circunstancias «excepcionales» de los mayores. La Xunta busca ubicación a estos ancianos en cualquiera de los centros de mayores de la red sostenida con fondos públicos, aunque intenta que sea lo más cercana a su lugar de residencia.

Plazas en residencias

En Galicia casi un tercio de sus habitantes superan ya los 65 años. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales calcula que es necesaria una ratio de cinco plazas por cada cien mayores de 65 años. Galicia contaba con 25.017 plazas residenciales para personas mayores en centros públicos y privados en 2024, lo que supone un déficit de 11.509 camas para cumplir la tasa adecuada.

Noticias relacionadas y más

La Xunta anunció un plan para abrir 24 nuevos centros de día y residencias que, según avanzó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el Debate del estado de la autonomía, culminará este primer semestre. Y a continuación se iniciará otra segunda fase con otros 24 geriátricos más cuya contratación se licitará en 2027. De esta manera Galicia contará esta legislatura con 3.500 nuevas plazas para mayores.

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