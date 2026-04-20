Los PAC amplían horarios para "reforzar" la actividad asistencial en la Atención Primaria: abrirán los sábados por la mañana

Los Puntos de Atención Continuada, los conocidos como PAC, abrirán también los sábados por la mañana. Esta es una de las cuestiones que regula el decreto al que se le dió luz verde este lunes en el Consello de la Xunta por el que se regulará su funcionamiento durante los fines de semana. La medida conlleva, «lógicamente, una reorganización y un incremento de personal», tal como apuntó el presidente autonómico, Alfonso Rueda.

Con la aprobación de este decreto, los PAC pasan a estar abiertos 24 horas los sábados, y no a partir de las 15.00 horas, tal como se venía haciendo hasta este momento. El propósito, explicó Rueda, es «blindar» el funcionamiento de este servicio abierto todo el día, tanto en fin de semana como en los días festivos. Durante la semana, el horario continuará como hasta ahora: desde las 15.00 horas hasta las 8.00 horas del día siguiente.

Para poder atender en este nuevo horario ampliado, se crearán 211 nuevas plazas a lo largo de los próximos tres años. De ellas, un centenar serán para médicos, 80 estarán destinadas a personal de enfermería y 31 para personal de gestión y servicios. En el presente año se cotratarán 36 facultativos, 28 enfermeros y 13 plazas de otras categorías.

Mejoras para el personal

Asimismo, tras alcanzar la semana pasada Xunta y tres de los cuatro sindicatos presentes en la mesa sectorial - la CIG se desmarcó- un acuerdo, habrá también mejoras en las condiciones laborales y retributivas del personal de los PAC. Este incluye un programa especial para la cobertura de las jornadas de los sábados en los PAC de forma que, a partir del 1 de junio, las jornadas de 24 horas en sábado contarán con una retribución adicional de 168 euros para el profesional médico, 135 euros para el de enfermería y de 96 euros para el personal de gestión y servicios.

"La intención es dotar de seguridad jurídica la atención sanitaria prestada los sábados por la mañana", alegó el mandatario autonómico. Esta reorganización no es gusto de todos y es que asociaciones de pacientes y también de sindicatos médicos consideran que puede provocar que se trabaje de más, dado el déficit de personal en el ámbito de la Atención Primaria. También critican la posibilidad de que se tengan que cerrar los centros de salud que prestaban ese servicio los sábados por la mañana.