Rubén Arroxo: «Si el PP hace una moción de censura con una tránsfuga que entró por varios fallecimientos, allá ellos»

Las horas, el estupor y la «confusión» ante la posible moción de censura en Lugo pesan sobre el actual grupo de gobierno lucense. Entre toda esta maraña de intereses partidistas, el teniente de alcalde de la ciudad amurallada, Rubén Arroxo (BNG), apunta a un objetivo directo por parte del PP: «Crear una desestabilización en Lugo». Y eso, reconoce en declaraciones hechas a este medio, que «es un problema de toda la ciudadanía».

Al igual que el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y la líder del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, que señalaron la «indecencia» de consumar este vuelco político en aras de que el PP recupere la alcaldía casi tres décadas después, y tras una cadena de muertes en el concello, el número dos de Lugo describe los métodos de la popular Elena Candia y de María Reigosa, la edila díscola, como «totalmente indignantes». El caso de Lugo no es el mismo que el de Viveiro o el de Ribeira, como ejemplifica Arroxo, en las que se ejecutaron sendas mociones de censura a raíz del transcurso de las negociaciones del mandato. «Hablamos de una moción de una persona que es una tránsfuga, tal y como aparece en el propio diccionario, porque es una persona que va en contra del partido por el que se presentó, que va en contra de sus votantes», explica el teniente de alcalde a EL CORREO GALLEGO.

Desde el gobierno municipal de Lugo, conformado por la coalición entre el Partido Socialista y el Bloque —que quedó en minoría al desbancarse Reigosa de la corporación municipal— , destacan la gravedad que supone esta operación. Además, afea al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que dé el visto bueno a que se consume este vuelco. Bajo el contexto fúnebre en el que se encuentra el concello de Lugo, y que queda un año para las elecciones municipales, Arroxo cree «que el Partido Popular no se atrevería a hacer esto en ningún otro sitio». «Varios afiliados al PP me dijeron que no están de acuerdo para nada con esta operación», confiesa.

Arroxo intenta adivinar los intereses que puedieran motivar a Elena Candia y a María Reigosa a jugar con una moción de censura actualmente. «Para Elena Candia es parte de su carrera política». Destaca su «poca vinculación» con la ciudad, al ser oriunda de Mondoñedo, localidad en la que fue alcaldesa. Pase lo que pase, Arroxo apunta a que Candia saldrá a flote, «porque ella seguirá en su carrera política». En cuanto a Reigosa, «en algún momento tendrá que clarificar cuáles son los intereses reales de que abandone el PSdeG, porque cuando una persona no está de acuerdo con su grupo político, lo que hace es abandonar e irse», considera. «¿Qué interés hay en mantenerse ahí como no adscrita pactando con el Partido Popular?», se pregunta Arroxo.

«Allá ellos con su responsabilidad»

Por el momento, el Gobierno de Lugo se mantiene «a la espera de las decisiones que se toman» y continúan trabajando el prol de la ciudad, «llevando adelante los proyectos con los que nos comprometimos con la ciudadanía y con la totalidad de nuestro programa, igual que hicimos en el mandato pasado, sin dejarnos desestabilizar». Y es que si el Partido Popular prospera en la moción de censura, apoyada por la ex concejala y ex socialista María Reigosa, se hará con una ciudad que ya tiene sus presupuestos aprobados (superados con el voto de la edila díscola) y con la financiación externa bien protegida —casi nueve millones de la UE para invertir en el entorno de la próxima estación intermodal y en la zona norte del concello—.

«Si finalmente el PP decide hacer una moción de censura y crear un gobierno de coalición con una tránsfuga que entró por el fallecimiento de varias personas, pues allá ellos con su responsabilidad», advierte el teniente de alcalde. «También tienen que asumir [el PP] el coste electoral que les va a traer, esto va a ser gravísimo para ellos. Pero bueno, van a tener que concienciarse del golpe que van a recibir en mayo del año que viene en las elecciones municipales, que va a ser muy fuerte», zanja.