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Rueda defiende la moción de censura en Lugo alegando que el PP "ganó las elecciones" y tiene "derecho a darle estabilidad"

"Si la izquierda lucense no es capaz de articular una propuesta, no es culpa del PP", alegó el presidente de la Xunta

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este lunes

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este lunes / Cedida

Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

Ante un escenario que semeja difícil para la coalición entre PSdeG y BNG que gobierna en Lugo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió este lunes la posibilidad de que el PP lleve a cabo una moción de censura. Para ello, precisaría del apoyo de María Reigosa, exedil socialista, quien aseguró que el consistorio necesita un cambio y que, por tanto, respaldará la operación popular.

"La decisión la tienen que tomar los concelleiros y concelleiras. Lugo, desde luego, no está funcionando correctamente", alegó el mandatario autonómico, quien insistió en que "el PP ganó las elecciones y quedó a un concejal de la mayoría absoluta".

Rueda insistió en que su partido "tiene derecho a intentar darle una estabilidad" a la ciudad que, ahora, considera no tiene, dados los continuos movimientos en el equipo.

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Lanzó, además, una fuerte crítica a los socialistas, a quienes recordó que usaron la posibilidad de la moción de censura en el concello coruñés de Noia y que "ahí no la criticaban". "Si la izquierda lucense no es capaz de articular una propuesta, no es culpa del PP", zanjó, al tiempo que señaló que los partidos "deberían elegir bien a quienes van en sus listas".

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