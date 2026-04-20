Vox duplica en tres años el número de afiliados y coordinadores locales en Galicia

Aún con el foco en otras citas electorales más urgentes —como las andaluzas del 17 de mayo— y en un escenario estatal marcado por las recientes salidas que han afectado internamente a la formación que dirige Santiago Abascal, Vox no renuncia a «dar la batalla» en Galicia, una comunidad en la que hasta ahora el partido no ha sido afortunado en lo que a representación institucional se refiere. «Pero la situación ha mejorado mucho». Es una idea en la que coinciden los principales dirigentes de Vox en la comunidad consultados por Europa Press: los presidentes provinciales en Pontevedra, Álvaro Díaz-Mella; en Lugo, Jesús Rodríguez; y en A Coruña, Manuel Fuentes; así como la titular de la nueva gestora en Ourense, María Jesús Morenza.

Los datos recopilados a nivel interno en el partido constatan que, de forma paulatina, ha logrado «un crecimiento significativo» en las ciudades y en el conjunto de municipios de Galicia con respecto a las últimas elecciones locales. En concreto, fuentes de la formación consultadas por Europa Press indican que, desde el año 2023, el partido ha duplicado el número de afiliados, que superarían ya los 3.400 en las cuatro provincias. El mayor aumento se habría registrado en las provincias de A Coruña y Pontevedra; pero, además, en los últimos tres años también se han duplicado los coordinadores locales o de zona, que abarcan uno o más ayuntamientos, más de 70.

«Hay más interés»

Más allá del fortalecimiento de la red territorial que perciben, los dirigentes provinciales todavía no quieren hablar de candidatos —aunque coinciden en mostrarse a disposición de donde su formación quiera ubicarles—.«Trabajamos en equipo», sostiene el presidente provincial de A Coruña, quien destaca que Vox se centra en el impulso de mesas informativos y en el reparto a pie de calle para trasladar su «proyecto».

Díaz-Mella coincide y apunta que son «cada vez más» los que se aproximan a los puestos de Vox, frente al «rechazo» que se podía percibir años atrás. Sobre todo, apunta a un mayor interés por parte de «mujeres y jóvenes». Por su parte, tanto Jesús Rodríguez como la titular de la gestora ourensana —recientemente presentada— confían en que, con el trabajo hecho y el que se pueda realizar en los meses que quedan por delante —con temas como la emigración, la sanidad o la situación del sector agrario en el foco— será posible superar las poco más de 30 listas que lograron presentar en los últimos comicios locales