La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este lunes una nueva oferta de empleo público (OPE) con más de 1.200 plazas, dependiente en este caso de Facenda. La mayoría de ellas, en torno al 70%, serían de acceso libre, especificó el mandatario autonómico.

A falta de negociar con los sindicatos "en los próximos días", Rueda detalló que serán 811 las plazas de acceso libre que se ofertarán. Dentro de estas, 370 serán para cuerpos de la administración xeral, en torno a unas 330 para la administración especial y el resto para personal laboral.

Así las cosas, en el ámbito de la promoción interna, donde habrá 391 puestos, 330 serán para funcionarios de carrera y las otras para seguir el proceso de funcionarización del personal fijo de la Xunta.

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"Se reserva el 12% para personas con discapacidad, cinco puntos por encima de la tasa fijada", alegó el mandatario autonómico, quien añadió que, "una vez más llegamos a la tasa máxima de reposición".