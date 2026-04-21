Una comedia de muerte con sello gallego: esta es la nueva gran apuesta de Movistar Plus+

«¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar sola? Claro. ¡Hola! ¿De qué os conoceis? Del cole, de toda la vida. ¿Tu por qué le dices que se puede quedar en casa? Maca es rica, no te puede dar pena. Que se vaya a un hotel. Esta no viene para dos días. ¿La matamos?». De esta forma, Movistar Plus+ ha presentado esta semana su nueva serie original, Se tiene que morir mucha gente, una comedia que llevará a la plataforma de streaming el próximo 21 de mayo la adaptación de la exitosa novela homónima de la madrileña Victoria Martín.

¿De qué trata la nueva gran apuesta de Movistar Plus+?

Se tiene que morir mucha gente, que tendrá seis episodios, está protagonizada por Anna Castillo (Mi querida señorita, Su majestad), Macarena García (Casa en llamas, La Mesías) y Laura Weissmahr (Yo no moriré de amor, Rafaela y su loco mundo), quienes se pondrán en la piel de tres mujeres que, 20 años después de conocerse en el colegio, siguen siendo, más o menos, amigas.

Un momento de 'Se tiene que morir mucha gente'. / Movistar Plus+

Ellas son Elena, Maca y Bárbara. La primera está embarazada tras casarse con un señor de 60 años que dirige hoteles. Maca, por su parte, aunque es camarera, intenta salir adelante como actriz mientras comparte piso con Bárbara, que es una auténtica bomba de relojería al vivir frustrada por su trabajo y estar enganchada a las benzodiacepinas. Una crisis personal que hará que todo explote por los aires.

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Una producción con sello gallego

Sofía Otero, Alba Galocha, Óscar de la Fuente, Ramón Rados y Yunez Chaib completan el reparto de Se tiene que morir mucha gente, un proyecto producido, entre otros, por el gallego Fran Araújo (Anatomía de un instante, La canción) que se encuentra dirigido por Sandra Romero (Los años nuevos, Por donde pasa el silencio) junto a Victoria Martín y Nacho Pardo, que firman dos de los seis capítulos de la serie.