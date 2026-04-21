Galicia regulará los exámenes virtuales en la educación pública para "garantizar los resultados"
La Consellería utilizará sistemas biométricos para identificar al alumnado siempre que no haya personal docente presente
El Ejecutivo gallego continúa esbozando las líneas de lo que será su futura ley de educación digital. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dio a conocer este martes, en el marco del pleno del Parlamento autonómico, que con esta norma buscan también regular los exámenes virtuales en la enseñanza pública no universitaria, con el propósito de “garantizar los resultados”.
Esta medida se suma a otras ya anunciadas como la prohibición de grabar y difundir lo que ocurra dentro de las clases, una restricción que aplicará a toda la comunidad educativa. También se limitará, entre otras cuestiones, el uso de dispositivos digitales individuales hasta 5º de primaria.
“Esta es la educación del futuro y por ahí vamos a seguir tirando y esto garantiza que crezcamos económicamente, que las cosas vayan mejor”, alegó el mandatario autonómico, quien especificó que para regular los exámenes no presenciales se utilizarán sistemas biométricos para identificar al alumnado. Será, concretó, una medida “pionera”.
En el caso de que se trate de pruebas hechas con un dispositivo digital en presencia de docentes, serán estos quienes se encarguen de comprobar la identidad del estudiante. El objetivo de la Xunta es someter la norma a exposición pública y lograr que quede aprobada en la Cámara autonómica antes de que finalice el año.
- Renfe suspende nueve trenes en Santiago este lunes por falta de maquinistas
- La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
- El retraso del cuartel de As Cancelas se agrava cuatro meses después del primer incumplimiento
- Parece un cuento de hadas y está a 1 hora de Santiago: el bosque gallego con casas de gnomos y un tipi indio para pasar la noche
- Un centenar de personas recorren la ruta que seguirán los tráileres para evitar el transporte y procesado de inertes en Teo
- Los vuelos 'vip' que traen material oncológico de Barcelona a Santiago y vuelven con pasajeros por 200 euros
- Las entradas de O Son do Camiño no vuelan tan rápido como hace un año
- Muere Pancho Mallón Tuñas, histórico hostelero y alma del Mesón Terra a Nosa de Santiago