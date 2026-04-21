Galicia regulará los exámenes virtuales en la educación pública para "garantizar los resultados"

El Ejecutivo gallego continúa esbozando las líneas de lo que será su futura ley de educación digital. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dio a conocer este martes, en el marco del pleno del Parlamento autonómico, que con esta norma buscan también regular los exámenes virtuales en la enseñanza pública no universitaria, con el propósito de “garantizar los resultados”.

Esta medida se suma a otras ya anunciadas como la prohibición de grabar y difundir lo que ocurra dentro de las clases, una restricción que aplicará a toda la comunidad educativa. También se limitará, entre otras cuestiones, el uso de dispositivos digitales individuales hasta 5º de primaria.

“Esta es la educación del futuro y por ahí vamos a seguir tirando y esto garantiza que crezcamos económicamente, que las cosas vayan mejor”, alegó el mandatario autonómico, quien especificó que para regular los exámenes no presenciales se utilizarán sistemas biométricos para identificar al alumnado. Será, concretó, una medida “pionera”.

En el caso de que se trate de pruebas hechas con un dispositivo digital en presencia de docentes, serán estos quienes se encarguen de comprobar la identidad del estudiante. El objetivo de la Xunta es someter la norma a exposición pública y lograr que quede aprobada en la Cámara autonómica antes de que finalice el año.