PSdeG y BNG de Lugo sospechan que la Xunta convoca una plaza en Litoral para la exconcejala María Reigosa

El PSdeG y el BNG de Lugo han reclamado explicaciones a la Xunta, en un comunicado conjunto enviado este martes, tras la publicación este martes de una plaza en comisión de servicios en la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, correspondiente a la Jefatura del Servicio del Litoral en Lugo, cuyo plazo finaliza el 27 de abril. Ambas formaciones instan al Ejecutivo gallego a aclarar si esta convocatoria «guarda alguna relación con la situación política actual en el Ayuntamiento de Lugo», en referencia a la moción de censura promovida por el PP.

Al Gobierno de la ciudad le «llama la atención que el perfil formativo y profesional requerido para el puesto coincida de manera significativa con el currículum de una edil tránsfuga». En el comunicado conjunto PSdeG y BNG preguntan públicamente a la Xunta «si la concelleira María Reigosa tiene previsto optar a esa plaza», subrayando que «se trata de una cuestión legítima que merece una respuesta clara para evitar cualquier tipo de especulación». No descartan tomar medidas legales si se confirma, al poder constituir «un delito de carácter penal y un golpe a la democracia».

Ante esta situación, los dos partidos subrayan la necesidad de reforzar la transparencia institucional, especialmente en momentos de especial sensibilidad política. Así, destacan la importancia de «garantizar la máxima transparencia en los procesos de provisión de puestos públicos, especialmente en contextos de especial sensibilidad política, para preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones». Asimismo, advierten de la «extrema gravedad» que supone cualquier vínculo entre la convocatoria de una plaza pública y los «movimientos políticos en Lugo».

Ambos partidos apelan a la responsabilidad de las instituciones implicadas para dar explicaciones claras y garantizar «que todas las actuaciones se desarrollen con absoluto respeto a los principios de legalidad, transparencia e interés general». Tanto el PP de Lugo como la Consellería de Medio Ambiente ya son conocedores de este comunicado conjunto y por el momento no han ofrecido una versión sobre la denuncia pública que emiten desde el gobierno local.

Reigosa, que es ingeniera de caminos y mantiene su plaza desde hace 18 años Demarcación de Costas del Estado —que ahora depende de la Xunta, desde el traspaso de competencias efectuado hace unos meses—, durante uno de los mandatos de Lara Méndez como alcaldesa, optó al puesto de la jefatura de servicio de Medio Ambiente, aunque finalmente no lo logró.