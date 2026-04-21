Rueda reitera que las bajas laborales "son un problema" y Pontón culpa a "la incompetencia del PP que destroza la sanidad pública"

El plan para controlar “el fraude” en las bajas laborales ha levantado ampollas en los partidos de la oposición y en diversos sectores de la sociedad gallega desde que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lo anunció a mediados del pasado mes en el Debate sobre el Estado de la Autonomía. Si las bajas laborales son más largas en Galicia, señaló la portavoz parlamentaria del BNG, Ana Pontón, “es por la incompetencia del PP que está destrozando la sanidad pública”.

El mandatario autonómico y la líder de la oposición cruzaron este martes, en el pleno del Parlamento de Galicia, reproches y acusaciones por la situación de los trabajadores de baja, algo que los populares consideran “un problema” sobre el que es necesario “actuar”. Pontón, por su parte, tiró de cifras recordando las 366 muertes laborales en la última década y las 122.000 horas extra gratis que cada semana hacen los trabajadores, a quienes se “les roba 160 millones de euros al año”.

“Dejen de criminalizar a los trabajadores para tapar su incompetencia política”, clamó la nacionalista, quien remarcó que, en vez de reforzar la sanidad pública, se va a dar “más poder a las mutuas que paga la patronal para que decidan cuándo dar el alta”. Por ello, insistió, “una cosa es el absentismo y otra cosa es el derecho a una baja”.

Pontón también lamentó que la “medida estrella” de Rueda sea “perseguir por tierra, mar y aire” a los trabajadores que se encuentran de baja laboral para tratarlos “de vagos y maleantes”. “Las bajas son parte del derecho a la salud”, zanjó durante su intervención en el hemiciclo.

Contestación del presidente

Rueda consideró, por su parte, “tergiversaciones” y “mentiras” las declaraciones hechas por la portavoz del BNG, a la que acusó de “hacer demagogia” al “mezclar bajas con vacaciones”. “Se están perdiendo miles de horas de trabajo”, afirmó el presidente autonómico, quien apuntó que Galicia es la segunda comunidad con las bajas más largas y con más jornadas laborales perdidas.

Además, comparó una vez más “el problema” de las bajas con las normas de tráfico o el pago de impuestos, ya que, “aunque la mayoría de los conductores cumplen las normas, eso no quiere decir que no haya controles”. “La mayoría de los trabajadores son honestos y cumplen, y están de acuerdo en que hagamos cumplir las normas”, sostuvo. Además, acusó al BNG de “demonizar continuamente” a los empresarios y emplazó a Pontón a hablar con ellos, “sobre todo con los autónomos”.

Villares vuelve al centro del debate

En su réplica, Pontón recriminó a Rueda el “popurrí” de temas en su contestación, después de que el presidente gallego la acusase de “criminalizar, vilipendiar y zarandear” al exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, y “mandar a tomar viento fresco su presunción de inocencia” cuando dimitió tras una acusación por agresión sexual que ha sido archivada por falta de indicios. Rueda comparó esta actitud con “todo el respeto” procesado a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Cuando quiera, donde quiera y a la hora que quiera, hablamos de su lamentable comportamiento en el caso Villares, pero no para evitar la inmoralidad de perseguir a los trabajadores por estar enfermos y pretender eludir su responsabilidad”, le contestó Pontón desde la bancada nacionalista.