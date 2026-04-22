¿Un ensayo del eclipse total del 12 de agosto? La oportunidad llega a Galicia la semana que viene

Es una fecha ya marcada en el calendario de muchos. Hay quienes, incluso, se lo han tomado como unas vacaciones. Al menos así lo reflejan los datos de ocupación hotelera de los lugares donde dentro de 112 días, el 12 de agosto, se podrá ver el eclipse total. Galicia está en el punto de mira al ser una de las zonas donde más se podrá apreciar este extraño fenómeno.

Este será, de hecho, el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La Luna se interpondrá, así, entre la Tierra y el Sol, tapando completamente el disco solar y sumergiendo, durante unos cuantos minutos determinadas zonas, entre ellas Galicia, en la oscuridad.

Para no poderse esta oportunidad, única en la vida de muchos, habrá la posibilidad de hacer varios ensayos. ¿A qué se debe esto? Durante los próximos días el Sol se situará la misma altura sobre el horizonte que durante la totalidad del eclipse, por lo que, "si ves el Sol entonces, lo verás durante el eclipse", explican desde la Real Observatorio Astronómico de Madrid, perteneciente al Instituto Geográfico Nacional, a través de sus redes sociales

La cuestión aquí es encontrar el sitio ideal, alejado de obstáculos, ya sea una montaña, en la azotea de un edificio o en un campo abierto. Para realizar esta prueba los mejores días serán el 29 y 30 abril, pero unos días antes o después, en concreto entre el 25 de este mes y el 4 mayo, "es parecido", solo que estará un poco más a la derecha o a la izquierda.

En concreto, el 29 de abril habrá que mirar hacia el oeste, entre las 20.19 y las 20.25 horas, aproximadamente, para ver el Sol exactamente en el lugar dónde se verá eclipsado el 12 de agosto. Ese ensayo general de visibilidad debe hacerse llevando unas gafas de eclipse para mirar a nuestra estrella, apunta el Real Observatorio.

El del 12 de agosto es el primero del llamado Trío de Eclipses, que se completará con otro total el 2 de agosto de 2027, y uno anular, el 26 de enero de 2028.

¿Dónde se verá mejor en Galicia?

La comunidad gallega tiene el privilegio mundial de ser el primer lugar donde sea visible el eclipse total. Será, concretamente, en A Coruña donde a las 19.31 horas del 12 de agosto se empiece a vislumbrar el espectáculo, que tendrá su máximo a las 20.28 horas y finalizará casi una hora después, pocos minutos antes de la puesta del sol, a las 21.22 horas, según el Instituto Geográfico Nacional.

El eclipse se verá de forma total en casi la mitad del territorio gallego. Serán 143 concellos en los se podrá observar como el disco solar se va a ‘negro’. Lugo es la provincia con mayor presencia de la franja de totalidad, pues prácticamente todos los municipios, un total de 66, quedarán ocultos por la sombra que proyecta la luna. En A Coruña serán 59 los concellos en los que el eclipse será total, mientras que en Ourense se reducen ya a quince. Pontevedra es la provincia que corre con menos suerte y que solo son tres las localidades afortunadas: Agolada, Rodeiro y Vila de Cruces.