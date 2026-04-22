Galicia se ofrece como puerta de entrada a Europa para el gigante industrial chino Citic

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, mantuvo hoy un encuentro con representantes de China International Trust and Investment Corporation (Citic), uno de los principales conglomerados industriales y financieros del país asiático, con el propósito de fomentar nuevas oportunidades de inversión en Galicia. Durante la reunión, Lorenzana presentó Galicia como «punto de entrada a Europa» para grupos industriales como Citic, con el que la comunidad ya mantiene vínculos a través de Citic Censa, ubicada en O Porriño.

«Precisamente por eso, el objetivo es dar un nuevo salto en esa relación y acompañar la siguiente fase de crecimiento de Citic en Galicia», ha señalado la conselleira, según un comunicado de la Consellería. Este encuentro se enmarca en un viaje institucional al país asiático que continuará este jueves con la participación del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. La visita forma parte del Encuentro de Empresas Europeas de Fabricación Avanzada, organizado por la propia compañía junto con el gobierno municipal de Hangzhou (China). Además, Lorenzana estuvo acompañada por representantes de empresas gallegas que operan en el mercado chino: Conservas Albo, Land Sea (Grupo Pereira), Pérez Torres Marítima, Innolact, Finsa, Trison y Kimake, además del clúster del sector metalmecánico, Asime.

«Una localización competitiva»

Lorenzana subrayó el interés del grupo en consolidar y ampliar su presencia en Galicia mediante futuras inversiones. Según explicó, el objetivo de la reunión era «identificar cómo convertir una implantación ya exitosa en una segunda fase de expansión con mayor escala, más innovación y mayor conexión con el tejido empresarial gallego». «Creemos que Citic puede seguir encontrando en Galicia no solo una localización competitiva, sino un auténtico socio industrial a largo plazo», ha concluido.

Al respecto, destacó que la Xunta ve oportunidades muy concretas para la inversión, en primer lugar, en nuevos materiales y fabricación avanzada, donde Galicia cuenta con capacidades industriales muy competitivas. También, en sectores estratégicos para Europa como la automoción, las baterías, el almacenamiento energético y las soluciones industriales para la transición verde, que son líneas donde Citic puede encontrar en la comunidad una plataforma de expansión extraordinaria, dijo. Y, finalmente, destacó su papel en el desarrollo de infraestructuras logísticas e industriales vinculadas al área de Vigo, conectando la base de O Porriño con nuevos espacios de crecimiento y con acceso directo a cadenas internacionales de suministro.

En esta primera jornada del viaje, la conselleira también se reunió con representantes de la provincia china de Zhejiang y de la ciudad de Hangzhou, donde reiteró que «Galicia es el territorio donde las empresas pueden invertir con confianza y encontrar un socio fiable para proyectos a largo plazo».