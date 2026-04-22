Muere un hombre de 48 años tras ser atropellado en Pontevedra por un conductor que se dio a la fuga
El suceso ocurrió a primera hora de la mañana en la carretera PO-531, a la altura del polígono de O Vao-Campañó donde la víctima estaba trabajando
Agencias
Un hombre de 48 años, I.F.R., con domicilio en Vigo, ha fallecido a primera hora de la mañana de este miércoles, tras ser atropellado por un vehículo en la carretera PO-531, según han informado fuentes del 112 Galicia, de la Guardia Civil y de Urxencias Sanitarias 061.
El112 Galicia recibió la llamada de un particular poco después de las 8.00 horas, en la que alertaba de que una persona acababa de ser atropellada en el kilómetro 1,400, en la zona del polígono de O Vao-Campañó, en la ciudad de Pontevedra, y solicitaba asistencia sanitaria.
Desde Emergencias se dio aviso al 061, a la Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil. Urxencias Sanitarias envió al lugar una ambulancia asistencial, pero, pese al esfuerzo de los profesionales, nada se pudo hacer por el peatón atropellado, que falleció en el punto.
Fuentes de la Guardia Civil han apuntado que la víctima "estaba realizando trabajos en el polígono de O Vao" y que el vehículo implicado en el atropello podría haber sido un camión, cuyo conductor no se detuvo.
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