Un rapero de origen gallego podría ganar este viernes ‘La voz Finlandia’

Se llama José Carlos Pardo Suomi. Tiene 33 años, es rapero de origen gallego y, este viernes, podría marcar un precedente histórico en el popular concurso televisivo de La voz si logra ganar la gran final a la que ha llegado por méritos propios.

De hacerlo, sería el primer artista de hip hop en conseguirlo en cualquier versión del mundo del reconocido talent show.

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Eso sí, lo más llamativo es que Pardo compite en la versión de Finlandia, país nórdico en el que este rapero de padre gallego nacido en Inglaterra y criado en varias ciudades de España reside desde hace años por amor. Un amor que, precisamente, le impulsó a participar en La voz Finlandia, programa en el que, este viernes, no solo aspira a conseguir la victoria y hacerse con los 10.000 euros que se le otorgan al ganador, también a hacer historia logrando que el género urbano triunfe, por primera vez, en la gran final de una de las diferentes versiones que La voz tiene en canales de televisión de todo el mundo.