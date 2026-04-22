El sacerdote DJ que arrasa en redes con su versión cristiana de Bad Bunny estará este verano en Galicia

Pocas personas en el mundo podrían imaginarse que una de las canciones más populares de Bad Bunny, 'Café con ron', podría convertirse en un auténtico himno coreado por miles de católicos.

El artífice de este milagro es el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, más conocido como DJ Guilherme, que ha sorprendido a propios y extraños con un concierto gratuito multitudinario el pasado día 18 en la Plaza de Mayo de Buenos Aires.

"Por la mañana café, por la tarde oración"

Bajo el título 'Todos, todos, todos', el espectáculo ha reunido a cerca de 250 personas, que han podido disfrutar de una 'rave' al estilo cristiano, además de escuchar y bailar en primicia la nueva versión del mencionado tema del artista puertorriqueño: "Por la mañana café, por la tarde oración, por la noche Dios con su protección", versa la versión del DJ Guilherme, con una gran popularidad ya en redes sociales.

Este show fue ideado como una propuesta inédita para rendir homenaje al papa Francisco, fallecido el 21 de abril del pasado año, tras sufrir complicaciones por una enfermedad pulmonar.

Según ha explicado el propio Peixoto en el pódcast 'Desde la fe', Francisco lo impulsó a profundizar en el camino de llegar a los fieles y a los jóvenes por vías que normalmente no explora la Iglesia.

Vestido con su camisa clerical y un alzacuello, el sacerdote ha mezclado elementos del techno con canciones religiosas, campanas o mensajes de voz del difunto Papa.

En Galicia este verano

Convertido en un auténtico ídolo de masas, con más de tres millones de seguidores en Instagram, el Padre Guilherme llevará sus 'raves' cristianas a Galicia el próximo sábado 27 de junio.

Será en la Sala Pelícano de A Coruña, una cita para la cual están ya disponibles las entradas en FourVenues desde los 15 euros.

El Padre Guilherme estará el 27 de junio en la Sala Pelícano / Cedida

Una carrera iniciada hace 10 años

La carrera de Peixoto como pinchadiscos comenzó en 2016 como una iniciativa para recaudar fondos para su comunidad. La viralización de sus sesiones durante la pandemia amplió su público, pero fue hasta 2023 cuando alcanzó una gran popularidad tras actuar en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa ante 1,5 millones de personas.

Ahora, con su versión de la canción de Bad Bunny, el sacerdote DJ ha dado un paso más en su carrera como pinchadiscos, logrando convertirse en un ídolo de masas.

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Curiosamente, el papa León XIV estará en España del 6 al 12 de junio, fechas que coinciden con los conciertos de Bad Bunny en Madrid por lo que está po ver si para entonces el puertorriqueño cambia también la letra de su canción y utiliza la del Padre Guilherme.