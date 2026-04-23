Extraditado desde Cuba Martiño Ramos, el profesor buscado por violar a una alumna en Ourense

El profesor gallego Martiño Ramos Soto ha sido extraditado este miércoles a España desde Cuba, donde fue detenido el pasado noviembre tras haberse dado a la fuga con una condena a 13 años de prisión por agresión sexual a una menor en Ourense. El condenado ha embarcado en un avión con destino al aeropuerto de Madrid. Termina así su periplo en La Habana, donde se dio a conocer como fotógrafo y se movía con total tranquilidad con un aspecto completamente diferente al que le caracterizaba en Galicia: con pelo corto y canoso y gafas.

El profesor, exlíder de En Marea en Ourense, huyó de España en julio, cuando después de ser condenado no atendió el auto de entrada en prisión para cumplir la pena. Desde el 31 de octubre había una orden internacional y se habían intensificado los contactos con las autoridades cubanas, un país con el que España no tiene acuerdo de extradición bilateral. España, no obstante, ya había solicitado formalmente su extradición después de que lo pidiese la Audiencia Provincial de Ourense el 31 de octubre. Antes de llegar a Cuba, Martiño Ramos pasó por Portugal, Brasil y Perú.

La búsqueda de Martiño Ramos fue muy mediática porque el profesor abusó de una menor con prácticas sádicas en Ourense cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años. Por ello, fue condenado en julio de 2024 por la Audiencia Provincial de Ourense a 13 años y medio de cárcel por abusar sexualmente de manera reiterada y violar a esta alumna, después de haber contactado con ella por redes sociales y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad familiar. Martiño Ramos, que tenía entonces 45 años y había sido profesor de la víctima en Infantil y Primaria, sometió a la niña a numerosos abusos y violaciones, así como a "prácticas sádicas" y, en una ocasión, le propinó una paliza y la abandonó en el monte.

Como indicaron los magistrados de Ourense, «ostentaba una posición de superioridad derivada de la diferencia de edad, de su condición de docente y del ascendente» que ejercía sobre la menor, puesto que le impartió clase de música desde la etapa de Infantil a Sexto de Primaria. «Era perfectamente conocedor de la fragilidad emocional de la víctima», demostró la sala. En el colegio llegó a quedar con ella y a agredirla sexualmente. Para citarse fuera del centro, le daba instrucciones, precisándole dónde estaba su coche para que se metiese en el maletero y, así, viajase escondida. También había contactado con otras menores, alumnas del mismo centro, ocultando su identidad, con perfil oculto

En el mes de julio de 2025 la sentencia fue declarada firme y se notificó a las partes en septiembre. Sin embargo, Martiño Ramos no llegó a entrar en prisión, porque durante ese periodo huyó de España. No se había adoptado ninguna medida judicial cautelar tras la condena inicial. Ni la Fiscalía ni la acusación particular solicitaron prisión provisional tras esa segunda resolución contraria al acusado. Tampoco se pidieron medidas alternativas, como la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado o la retirada del pasaporte.

Martiño Ramos, bailando despreocupadamente en una fiesta en Cuba, días antes de su detención. / IG

Conciertos, exposiciones y contactos con modelos

El 31 de octubre se dictó una orden internacional de busca y captura y en noviembre 'El Español' adelantó que Martiño Ramos vivía y trabajaba como fotógrafo en La Habana desde el mes de julio bajo el nombre de Martín Soto. Tal y como publicó EL CORREO GALLEGO, a pesar de su condición de fugado de la justicia española, el profesor no se esmeró excesivamente en pasar desapercibido en la capital cubana. De hecho, apenas unos días después de llegar a la ciudad del Malecón, tras pasar por Brasil y Perú, el condenado se abría un perfil en Instagram para darse a conocer en la isla como fotógrafo. Una cuenta en la que ha estado activo hasta el pasado 19 de noviembre, fecha en la que realizó su última publicación.

En La Habana era asiduo a exposiciones, museos, teatro y conciertos. Llegó incluso a asistir al recital que el cantautor español Pedro Pastor Guerra ofreció en La Habana el pasado 28 de octubre, en la clausura del 4to. Encuentro de Improvisación Poética Oralitura Habana. Más allá de esta actividad cultural, el exlíder de En Marea en Ourense, empleaba también Instagram para ponerse en contacto con jóvenes cubanos, con el objetivo de realizarle fotografías.