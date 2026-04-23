Galicia dedica menos a atención primaria que la media estatal, según el Consello de Contas

El Sergas, gestor de hospitales y centros públicos de salud en Galicia, destina un 12 % de su presupuesto a atención primaria, dos puntos menos que la media del conjunto del Estado, que es de 14 %, y menos también que el porcentaje recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de un 25 %, según un informe del Consello de Contas.

El informe de ese órgano independiente de fiscalización de las cuentas públicas publicado este jueves refleja un aumento del gasto, pero corresponde fundamentalmente a inversión en atención hospitalaria y en gasto farmacéutico.

Según el documento, en 2023 el gasto consolidado en atención especializada representó un 62 % del total, mientras que el gasto farmacéutico por recetas alcanzó un 16 %, cifras superiores al gasto consolidado nacional, que se sitúa en 61 % y 14 %, respectivamente.

Otro de los principales problemas es el déficit de personal, según el informe, especialmente en las categorías de atención primaria y pediatría debido a la falta de relevo generacional que tilda de problema "estructural" para el organismo.

El documento indica que en las categorías de medicina de familia y pediatría hay hasta 120 ayuntamientos gallegos carentes del servicio pediátrico en sus centros de salud y que 96 comparten pediatra.

Así, aunque la cobertura asistencial está garantizada "mediante la derivación de los menores al médico de familia, esta situación evidencia una cobertura insuficiente y desigual, especialmente en zonas rurales, afectando a la equidad en el acceso a la atención sanitaria infantil", indica el Consello de Contas.

Además, la comparativa entre plazas de médicos internos residentes (MIR) y la proyección de jubilación de profesionales en estas dos categorías, "no garantiza" el relevo generacional, advierte.

La insuficiencia estructural, según el Consello de Contas, se "evidencia especialmente" en los periodos de vacaciones, "en los que no se logra garantizar la cobertura de las agendas de los médicos ni de los pediatras".

El órgano fiscalizador recomienda incrementar la financiación específica para los servicios de atención primaria con el objetivo de aproximarse a las recomendaciones de la OMS en términos de inversión proporcional.

También sugiere reforzar la atención comunitaria, la promoción de la salud y la prevención en atención primaria, realizando un seguimiento de las consultas programadas y de la integración efectiva de estas actividades en la práctica.

Además, aboga por diseñar un plan estratégico de recursos humanos para incrementar el número de profesionales y mejorar la estabilidad del personal, reduciendo la temporalidad por debajo de 8 %.

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En la misma línea, sugiere una reducción de los desequilibrios territoriales en Galicia en la prestación de servicios, con especial atención a la cobertura pediátrica en las zonas con menor dotación, así como mejorar la gestión de las ausencias y sustituciones.