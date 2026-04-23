"La historia de éxito" del Estatuto de Autonomía: celebración en el Parlamento de Galicia por su 45 aniversario

“Galicia, nacionalidade histórica, constitúese en Comunidade Autónoma para acceder ó seu autogoberno”. Con esas palabras da inicio el Estatuto de Autonomía al que este jueves el Parlamento de Galicia rindió homenaje en un acto celebrado en el marco de su 45 aniversario. Se trata, señalaron los ponentes invitados en la Sala do Rexurdimento para analizar cuatro décadas y media de un hecho que cambió el rumbo de la comunidad, de “una historia de éxito”.

“Hoy, renovamos el compromiso con nuestra autonomía, con la calidad democrática, con el desarrollo económico y la cohesión social de Galicia”, ensalzó el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, quien llamó a los presentes a “impulsar una labor didáctica” de los trabajos que se realizan día a día en el Hemiciclo. Así, fue el encargado de dar inicio al debate que, bajo el título O Estatuto de Autonomía para Galicia 45 anos despois: Historia, Política, Dereito, Economía, “revisa aquel tiempo de esperanza para comprender mejor el significado profundo de este aniversario”.

Moderado por el historiador Ramón Villares, una de las intervenciones corrió a cargo del conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, quien apuntó al autogobierno como “el principal motor de modernización de Galicia”. Se trata, insistió, de un periodo de “progreso” y de refuerzo del gasto público en los servicios esenciales que ha atribuido a valores como el consenso y la concordia establecidos en el Estatuto, “la mejor garantía para la permanencia de las instituciones”.

Todo esto, declaró Corgos, “no se habría alcanzado sin un sistema de financiación”. “Sin dinero, amigos, no hay autogobierno”, apuntó el titular de Facenda entre risas, que quiso también poner de manifiesto la “estabilidad financiera” de la comunidad, en referencia a la aprobación de los presupuestos autonómicos en tiempo.

Se refirió, asimismo, al sistema de financiación actual, manifestando, una vez más, que el Gobierno central debería “reformular” su propuesta y debatirla entre todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que “tenga en cuenta las propuestas del resto y no solo a Cataluña”. “Todos somos conscientes del incremento de costes de prestación de servicios que siguen una dinámica propia dentro de las políticas de gasto”, destacó para, a continuación, volver a insistir en que “todas las comunidades mostraron su disconformidad” con el sistema planteado.

De la financiación autonómica al autogobierno

El que fuera vicepresidente de la Xunta, Xosé Luis Barreiro Rivas, encargado de abrir la mesa, declaró que el sistema de financiación autonómica “no es bueno”, algo que, en su opinión, “no tiene arreglo”, ya que “fue construido de una manera improvisada, corrigiendo defectos y haciendo remiendos”. Le tomó el testigo la profesora de Economía de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), María Cadaval, quien reivindicó que Galicia “tiene derecho a gobernarse por sí misma”. Así, en lo relativo a la financiación autonómica, Cadaval expuso que se debería hablar de “sistemas, en plural”, dentro de lo que se denomina “régimen común”, en un contexto de “tensión política” que “no consigue que las decisiones técnicas acaben consolidándose”.

El catedrático de Derecho Constitucional de la USC Roberto Blanco Valdés puso en valor el proceso de la autonomía, si bien consideró que “los problemas que se arrastran” ahora tienen que ver con “la deslealtad de aquellos que decidieron romper las reglas de juego”. También intervino la catedrática de Organización de Empresas María Bastida, quien expuso una lectura del Estatuto de Autonomía en clave económica, “la forma más exigente de evaluar su utilidad histórica”. Galicia ha avanzado, explicó, “siendo gallega, española y europea”, al tiempo que defendió que, en materia de competencias, “no se trata de acumular”, sino de “hacer que sirvan para atraer actividad, ejecutar estrategia y desarrollar mejor Galicia”.