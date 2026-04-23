El Parlamento reclama por unanimidad transferir la AP-9 a Galicia en medio de un cruce de reproches entre el PP y la oposición

Galicia vuelve a reclamar una vez más la transferencia de la AP-9. Todos los grupos políticos apoyaron este miércoles esta demanda para que esta autopista «sea cuanto antes una vía libre de cargas, gratuita y gestionada desde la comunidad autónoma».

En concreto, el texto aprobado por unanimidad en la Cámara autonómica recoge la ratificación de la proposición de ley orgánica de transferencia a Galicia de la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico (AP-9), que se tramita en el Congreso. Se trata de «una reivindicación plenamente vigente».

También insta a la Xunta a adoptar cuantas medidas sean necesarias «para hacer respetar este acuerdo y garantizar una AP-9 plenamente gallega, con una gestión pegada al territorio y libre de cargas».

En la defensa de esta iniciativa, Roberto Rodríguez (PPdeG) denunció el «maltrato de Pedro Sánchez y de sus socios» a Galicia y «el boicot a la transferencia de la titularidad» de la autopista. «Es el mayor ejemplo del trato discriminatorio del estado a Galicia», subrayó. Pero desde el PSdeG, el diputado Carlos Font señaló al PP como el «responsable de que los gallegos sigan pagando estos peajes». Mientras que el BNG, en boca de Paulo Ríos, defendió que el Bloque «siempre ha estado en el mismo sitio, reclamando una AP-9 gallega y libre de peajes».

El grupo popular, sin embargo, instó a nacionalistas y socialistas a «dejar de tomar el pelo» al reclamar la transferencia y gratuidad de la autopista que, según recordó, ya se incluía en el pacto firmado en 2020 entre Ana Pontón y Adriana Lastra para la investidura de Pedro Sánchez.

"Responsabilidad del PP"

Por parte del PSdeG, el diputado Carlos López Font lamentó que el PP «siga sin pedir perdón a los gallegos por ser los responsables únicos de que se sigan pagando peajes».

«Desde el 2023 los peajes debían estar levantados si no fuese por el PP en el que usted milita. Y me imagino que lo recuerda, porque el PPdeG en el momento de la prórroga se calló, sumiso ante Aznar y ahora vienen a exigir una solución inmediata», aseveró.

Mientras, Paulo Ríos (BNG) ironizó con que el diputado popular señalase que «la Unión Europea quiera llegar hasta el final con esta cuestión por una prórroga ilegal que aprobó su partido».

«No sé por qué saca pecho de que le estén diciendo que hicieron cosas ilegales, de que utilizaron el dinero de todos los gallegos para alargar una situación de extorsión por parte de Audasa», criticó.

En la réplica, el popular Roberto Rodríguez comparó la película 'Los pecadores' con Pedro Sánchez, «un vampiro que castiga a una tierra». «En la versión gallega, los pecadores no son los gallegos, son los vampiros, y por eso el cartel de esa versión gallega son los pecadores: Sánchez, Besteiro y Pontón», proclamó mostrando un cartel con la fotografía de los tres líderes políticos con el título de 'Los Pecadores'.

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Así, acusó a la oposición de «pecar contra Galicia» al «prometer la gratuidad» de la AP-9 mientras los gallegos «sufren la mayor subida de las autopistas estatales».