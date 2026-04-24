Ana Peleterio salta a la televisión con este novedoso programa de Antena 3 junto a otros famosos
La deportista ribeirense será una de las siete celebridades que protagonizarán la nueva gran apuesta del canal de Atresmedia
Pocas personas hay que se atrevan con todo como lo hace la atleta gallega Ana Peleteiro, deportista reconocida por EL CORREO GALLEGO con el Premio Gallegos del Año el pasado 2025.
Lo mismo te gana una medalla en unos Juegos Olímpicos que te monta una cafetería en Ribeira, un gimnasio en A Coruña, se sitúa en el Top 100 Mujeres Líderes de España, te anuncia cremas o te empieza a entretener con un pódcast. Y no lo hace nada mal en este último cometido. Tanto es así, que Antena 3 ha confiado en ella para dar el salto a la televisión.
Ana Peleteiro salta a la televisión
Y es que la ribeirense Ana Peleteiro será una de las siete celebridades –junto a la cantante Marta Sánchez, el presentador Bertín Osborne, el actor Antonio Resines, la periodista Glòria Serra, el chef Alberto Chicote y la humorista Esperansa Grasia– que nos entretendrán desde este sábado, a partir de las 22.10 horas, en el prime time de Antena 3.
Lo harán en Una fiesta de muerte, programa que desembarca en España tras convertirse en la última gran revelación internacional.
¿De qué trata el programa de Antena 3 que protagonizará Ana Peleteiro con otros famosos?
Según detalla Atresmedia, en este nuevo programa, que estará presentado por Àngel Llàcer, los siete famosos que participarán serán invitados a una fiesta exclusiva.
En cada uno de los episodios, que tendrán una duración de 90 minutos y serán autoconclusivos, una de las celebridades será la víctima de un misterioso asesinato a manos de un enmascarado y, tras ello, los supervivientes deberán desvelar la identidad del enigmático criminal.
Solo uno logrará resolver el misterio y alzarse como el mejor detective de cada programa, por lo que Una fiesta de muerte promete tensión, altas dosis de misterio y, sobre todo, diversión.
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