Educación obliga a las familias gallegas a implicarse: deben controlar lo que ven sus hijos en internet y limitarles el tiempo

La futura Lei de Educación Dixital que prepara la Xunta no solo implica a alumnos y docentes, sino que también pone deberes a las familias. Se les urge a no ser invitados de piedra, sino un miembro «corresponsable» en la tríada que constituye la comunidad educativa. La Consellería de Educación quiere involucrar a progenitores o tutores en la promoción de un uso «equilibrado y resposable» de las tecnologías digitales en los menores a su cargo.

El articulado del anteproyecto presentado estipula que «vigilarán y orientarán el consumo de servicios digitales y de contenidos en línea por parte de sus hijos e hijas, limitando los tiempos de conexión y evitando el acceso a materiales inadecuados para su edad», en línea con las recomendaciones de los expertos. «La familia tiene que colaborar», incidió Román Rodríguez, que señaló que se impulsará más formación desde los centros a través de las escolas de pais e nais.

Para el conselleiro, «de nada vale que en los centros se regule o se restrinja un uso indebido del móvil por parte de los niños si después en la familia quede a escape libre». En todo caso, explica que ya ahora las actividades formativas destinadas a progenitores, como la que se ha hecho ya en Vigo, funcionan bien. Judith Fernández, directora xeral de Ordenación e Innovación educativa, especificó que este mismo curso se ofrecen 250 obradoiros.

La IA y las TIC, etapa a etapa

Será la edad y la madurez de los escolares la que determine también su grado de utilización de las nuevas tecnologías digitales, si bien se incluirá la formación en IA en los currículos de Primaria y ESO. Además, la futura normativa no solo atrasa hasta 3º de la ESO un uso pedagógico individual de los móviles o de los entornos virtuales, sino que detalla, etapa a etapa, cómo se integran esos recursos. Así, en Infantil y en los tres primeros años de Primaria se primará la interacción entre los niños y las TIC se introducirán de forma gradual y adaptada a su capacidad de comprensión.

Noticias relacionadas

Antes de la ESO, la competencia digital se trabajará en todas las áreas y el uso de TIC será «proporcionado» y supeditado a la convivencia y el bienestar digital. Será al final de secundaria cuando el alumno esté capacitado para su «plena inserción» en la sociedad digital. En todas las etapas, la Xunta le encomienda a los docentes que detecten «señales de alarma» ante usos indebidos de esos medios. En esa línea, la Consellería de Educación establecerá protocolos para prevenir y actuar frente al ciberacoso.