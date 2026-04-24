Muere un hombre aplastado por una vaca en la parroquia de Muras

Un hombre que cuidaba el ganado este jueves en una propiedad familiar en lugar de Carelle Grande, en Muras (Lugo), ha muerto aplastado por una vaca. El suceso tuvo lugar en torno a las 19:00 horas, cuando uno de los familiares de J. J. P. B., muy conocido en la zona, lo encontró debajo del animal.

De inmediato dio aviso al 112 Galicia, los cuales activaron un operativo en el que participó Urxencias Sanitarias, Guardia Civil y el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela. Lamentablemente, y pese a la rápida intervención de los servicios de emergencias, nada pudieron hacer por salvarle la vida a su llegada al punto del accidente, ya que la víctima falleció prácticamente en el acto.

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El helicóptero medicalizado se desplazó desde el Hospital de Santiago. / Helico Santiago

Un trágico suceso

La noticia de la muerte de este hombre ha conmocionado a la parroquia de Muras. La víctima trabajó mucho tiempo en una empresa de montajes industriales, lo que lo hizo muy conocido y su mujer, es una artesana muy conocida del mundo del traje regional.