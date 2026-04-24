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La víctima del atropello mortal de Pontevedra pudo ser arrastrada por el camión más de 200 metros

El juez encarcela al camionero vilagarciano de 53 años, al que la Guardia Civil detuvo por los presuntos delitos de homicidio imprudente u omisión del deber de socorro

El cadáver, tapado por una sábana, poco después del atropello

El cadáver, tapado por una sábana, poco después del atropello / Gustavo Santos

Nicolás Davila

Pontevedra

El conductor del camión implicado en el atropello que el miércoles le costó la vida a I. F. R., un vecino de Vigo de 48 años de edad, en la rotonda de O Vao, en Pontevedra, ha sido trasladado este jueves a la cárcel por orden del juzgado de guardia de la ciudad, cuyo titular ha dictado prisión provisional, comunicada y sin fianza, según informó la Guardia Civil.

Este camionero, vecino de Vilagarcía y de 53 años, atropelló a la víctima en la PO-531 y siguió su marcha, sin pararse. Pocas horas después efectivos del instituto armado lograron identificarlo y detenerlo como supuesto autor de un homicidio imprudente y otro de omisión del deber de socorro. A mediodía de este jueves fue puesto a disposición judicial y la orden de prisión se dictó a media tarde.

La investigación sigue su marcha, pero la Guardia Civil dispone cada vez de más indicios de que no se trata de un simple accidente. Aunque la detención inicial fue por presunto homicidio imprudente, la investigación ya dio poco después un giro radical y se trata de aclarar si lo que empezó como un accidente de tráfico acaba considerado como un homicidio doloso, ya que se investiga si el atropello fue intencionado. Varios testigos señalan que hubo una discusión previa entre el camionero y la víctima unos metros antes de donde apareció el cadáver.

De hecho, el coche de la víctima permanecía aún en el lugar donde quedó aparcado, a más de 200 metros de la rotonda. Está precintado por la Guardia Civil. La hipótesis que se maneja ahora es que el fallecido paró su coche para recriminar al camionero algo relacionado con el tráfico. La discusión habría acabado de la peor manera y la víctima acabó arrastrado todos esos metros por el camión, hasta llegar a la rotonda de O Vao, donde quedó tendido el hombre, que trabajaba en las obfras del polígono comercial de la zona.

Al respecto, fuentes próximas a la investigación admiten que se maneja la posibilidad de que el conductor era consciente de atropellar a una persona pero huyó del lugar.

El suceso ocurrió a primera hora de la mañana del miércoles, cuando un particular alertó al CIAE 112 Galicia de la presencia de un hombre en la calzada, en el kilómetro 1,400 de la PO-531 en Campañó, que acababa de ser atropellado y que necesitaba asistencia sanitaria.

Desde Emergencias se dio aviso al 061, a la Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil. Urxencias Sanitarias envió al lugar una ambulancia asistencial pero, pese al esfuerzo de los profesionales, nada se pudo hacer por el peatón atropellado, con domicilio en Vigo, que falleció en el punto. Fuentes de la Guardia Civil apuntaron que la víctima «estaba realizando trabajos en el polígono de O Vao» y que el conductor del camión, de Vilagarcía de Arousa, no se detuvo en el momento de atropellarlo.

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La decisión del juzgado de decretar su ingreso en prisión parece confirmar las sospechas de la Guardia Civil de que no se trata de un accidente.

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