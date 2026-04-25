Andrés Suárez desvela su playa favorita en Galicia: "Es la más hermosa que vi en toda mi vida"

"Vas a pensar que exagero, pero es que creo que es la playa más hermosa que vi en toda mi vida". Con estas palabras, el cantautor ferrolano Andrés Suárez confesaba hace unos días la playa y otros rincones favoritos de Galicia a la creadora de contenido Lucía, conocida en redes como No sin mis zapas.

Desde una buena mariscada en Taberna Bon Pe o en Casa Castro, hasta su restaurante favorito, el reconocido con Tres Soles Repsol y Estrella Michelin Casa Solla, el artista ha dibujado un recorrido que conecta con los imprescindibles de su Galicia natal.

El resultado es una guía muy personal en la que recomienda lugares para compartir con amigos que nunca vinieran antes a Galicia como Pantín, Cedeira, Ortigueira, Cariño o Vilarrube, en los que reconoce que "barre para casa"; además de planes tranquilos como el paseo de A Malata, en Ferrol.

En cuanto a su arenal favorito, Andrés Suárez no lo duda y revela que es la playa de O Baleo (Valdoviño), llegando a decir que es “la más hermosa que ha visto en su vida”. Para completar la experiencia, finalmente recomienda una escapada especial en el Hotel Herbeira, ideal para tener una cita de diez.

Así es la playa de O Baleo

Definida como "uno de los secretos mejor guardados de Valdoviño" por el concello ferrolano, la playa de O Baleo es ideal para aquellos que buscan disfrutar de la naturaleza en su estado más puro.

El arenal dorado, de 400 metros de longitud, está resguardado al estar rodeado de colinas y formaciones rocosas. Un entorno "salvaje y sereno" perfecto para desconectar.

Es, además, un lugar privilegiado para la práctica de deportes como el surf o el bodyboard. Durante el verano, cuenta con servicio de socorrismo, limpieza, aseos, duchas y un chiringuito.

Uno de los accesos de la playa de O Baleo / Playas.es

Ruta entre playas

Más allá de disfrutar del arenal, para los más activos existe una pequeña ruta de senderismo que permite descubrir el impresionante paisaje costero, conectando este arenal con otro de los más icónicos de la zona, el de Pantín.

Se trata de la Ruta 'Entre playas', de unos 4,2 kilómetros, circular y de dificultad baja. La ruta parte y termina en el aparcamiento de la playa de O Baleo, donde se puede dejar el coche.

A lo largo del camino, se alternan caminos de pescadores cercanos a los acantilados y senderos naturales, ofreciendo vistas espectaculares del mar y la costa gallega.

El recorrido, que bordea la costa, permite acercarse a rincones como Punta Torrella y Punta Gabeiras -un lugar privilegiado para los amantes de la pesca-, hasta llegar a la playa de Pantín, conocida mundialmente como un paraíso para los surfistas. Tras pasear por su paseo marítimo, el tramo final de la ruta vuelve a llevarnos al punto de partida.