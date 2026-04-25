Instituciones Penitenciarias adeuda 3,4 millones a Galicia por la asistencia sanitaria en las cárceles gallegas

Instituciones Penitenciarias mantiene una deuda de 3,4 millones de euros con Galicia por la atención sanitaria prestada a los reclusos de los centros penitenciarios de Teixeiro (A Coruña), A Lama (Pontevedra), Pereiro de Aguiar (Ourense), Bonxe y Monterroso (Lugo) desde el año 2018. A raíz de una pregunta realizada por la diputada Ana Vázquez (PP) dirigida a la mesa del Congreso de los Diputados, el Estado informó que en los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez el Estado ha pagado 11,2 millones al Sergas por asumir esta asistencia médica, al no haberse consumado el traspaso de competencias a Galicia.

La factura de las comunidades

A nivel estatal, ya se han abonado un total de 121,5 millones de euros por la atención sanitaria en centros penitenciarios, aunque permanecen 76,3 millones pendientes de liquidación. Por comunidades, destacan cifras como Andalucía (9,9 millones abonados frente a 14,7 millones de deuda), Aragón (7,6 millones abonados y 6,6 millones pendientes), Asturias (2,3 millones abonados y 536.510 euros de deuda) y Baleares (8,8 millones abonados frente a 7,2 millones pendientes).

En Canarias se han abonado 13,6 millones con una deuda de 5,5 millones, mientras que Cantabria no presenta deuda tras haber recibido 1,5 millones. También figuran Castilla-La Mancha (3,5 millones abonados y 453.852 euros pendientes) y Castilla y León (11,5 millones abonados frente a 4,5 millones de deuda). En las ciudades autónomas, Ceuta no registra deuda y Melilla mantiene unos 40.453 euros pendientes. Entre las cifras más elevadas, Madrid acumula 21,3 millones abonados pero también la mayor deuda, con 27,2 millones, seguida de la Comunidad Valenciana (12,5 millones abonados y 2 millones pendientes). Completan la lista Extremadura (4,7 millones abonados y 1,28 millones pendientes), La Rioja (1,2 millones abonados y 490.000 euros de deuda), Murcia (9,9 millones abonados y 1 millón pendiente) y Navarra, que presenta un caso singular con 783.191 euros abonados frente a 1,2 millones aún por liquidar.

Estas cantidades se enmarca en un modelo aun sin resolver plenamente, en el que la mayoría de las comunidades autónomas asumen en la práctica la asistencia médica de la población reclusa sin que se haya formalizado el traspaso de sus competencias, que siguen siendo del Estado. Hay que remontarse más de veinte años atrás para dar con la raíz de este engranaje. En 2003 la publicación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) instaba al Estado a transferir a las autonomías los servicios sanitarios dependientes de las Instituciones Penitenciarias en un plazo de 18 meses.

Aunque tanto el Gobierno central como los autonómicos han tratado de avanzar en ello, veintitrés años después solo Euskadi y Navarra han culminado este proceso, en 2011 y en 2021, respectivamente. Por su parte, Cataluña ya obtuvo esas competencias antes de que entrara en vigencia dicha ley. Sin embargo, Castilla y León, Región de Murcia, Extremadura, Cantabria y Castilla-La Mancha rechazaron recientemente efectuar ese traspaso alegando que sus infraestructuras sanitarias no podrían acoger tal demanda asistencial, sobre todo por la falta de personal en sus sistemas sanitarios.

La respuesta del Congreso, a la que ha tenido acceso EL CORREO GALLEGO, indica que «de manera paralela, para mejorar esta situación, se han firmado convenios con distintas comunidades autónomas en materia de asistencia sanitaria, interoperabilidad de Historia Clínica Digital y telemedicina». Los profesionales sanitarios de los centros penitenciarios pueden acceder a los datos recogidos por los servicios sanitarios públicos de estos pacientes que están presos.

¿Qué cubre la asistencia sanitaria de la cárcel?

Según el Consejo General de la Abogacía Española, todos los centros penitenciarios del Estado deben proporcionar una asistencia sanitaria que «cubra todas las necesidades» de los reos en condiciones igualitarias. Todas las cárceles estatales deben «un médico general con conocimientos psiquiátricos que pudiera solicitar la ayuda de especialistas», según indica la ley, y este cuentan con Ayudante Técnico Sanitario. Además, también incluye servicio de odontología.

El modelo mixto actual permite que los reclusos, acogiéndose a su derecho a la salud, puedan solicitar servicios «ajenos a Instituciones Penitenciarias». Además, «en caso de urgencia los internos podrían ser asistidos en centros hospitalarios externos». Sin embargo, tal y como indica el Consejo General de la Abogacía, este sistema presenta deficiencias acuciadas, sobre todo, por la poca oferta de personal sanitario que pueda atender tanta demanda, especialmente en salud mental.