El arte gallego conquista Nueva York: diez esculturas hechas en Galicia toman la emblemática Park Avenue

En pleno corazón de Nueva York, entre rascacielos y el ir y venir constante de miles de personas, emerge desde este sábado 25 de abril un inesperado vínculo con Galicia. La emblemática Park Avenue se transforma en un espacio donde el paisaje urbano neoyorquino se combina con el arte gallego.

Diez esculturas repartidas entre las calles 60 y 63 convierten esta arteria de la Gran Manzana en un escaparate internacional del arte gallego. La muestra, que podrá visitarse hasta el 30 de septiembre en la propia avenida de Manhattan, forma parte de la exposición La distancia que une, una propuesta que conecta dos territorios separados por miles de kilómetros y unidos a través de la cultura (a partir de mayo la unión será también en avión con el vuelo directo desde Santiago).

De Cambados a Park Avenue

La muestra, impulsada por la Fund for Park Avenue, la galería Max Estrella y la colaboración de la Xunta de Galicia, funciona como un diálogo entre Galicia y Nueva York, entre la tradición y la modernidad.

Detrás de la misma está el escultor Manolo Paz, nombrado en 2011 académico numerario de la Real Academia Gallega de Bellas Artes en la sección de escultura. Natural de Cambados, en sus obras destaca el uso del granito, que resalta "la identidad" y el "ADN" de Galicia.

El escultor cambadés Manolo Paz / Ricardo Grobas

Un homenaje a sus años en la Gran Manzana

Con esta exposición en uno de los espacios urbanos más reconocidos del mundo, el cambadés rinde un homenaje a los años en los que vivió y trabajo en la Gran Manzana, que le sirvieron para empaparse del arte que rodea la ciudad.

"Nueva York es la capital del mundo, pero también es la que nos une. Cada país trae aquí su oferta cultural; yo traigo la mía. Dada la mezcla de razas, la ciudad tiene esa riqueza que no tienen otros sitios", explica el escultor en declaraciones a EFE.

Unas esculturas "con identidad" gallega

Así, las esculturas se integran en los conocidos 'Park Avenue Malls', las islas peatonales que atraviesan la avenida entre vegetación y bajo la sombra de los grandes rascacielos.

Una de las esculturas expuestas en Park Avenue / Angel Colmenares / EFE

"Cada sitio necesita algo que sea agradable y que no moleste. El peso ya lo tienen los edificios, quería poner algo ligero pero que tuviera identidad", señala a EFE Manolo Paz, que añade que la idea era instalar esculturas "que tengan identidad pero que no sean un estorbo".

Entre la decena de obras que estarán expuestas en Nueva York hasta el mes de septiembre destacan 'Blue Nasa' y 'White Nasa', dos grandes estructuras de metal de formas feométricas que recuerdan a las redes de los pescadores, o sus esculturas en piedra 'Catedrales', hechas con cuarcita e inspiradas en la Catedral de Santiago y el la playa de As Catedrais.

El Codido de Lalín, también en Nueva York

Curiosamente, la muestra La distancia que une no será la única representación de la identidad gallega este fin de semana en Nueva York. La gastronomía también cruzará el Atlántico con el Cocido de Lalín como abanderado.

La Casa de Galicia en Nueva York, presidida por el lalinense José Gil, acogerá este domingo 26 de abril la celebración de un multitudinario Cocido y una edición especial de la Encomenda do Cocido.

Esta edición especial de la Encomenda servirá para investir como nuevos comendadores a Ramiro Ruibal Fuentes (gerente del GDR Terras Pontevedra Norte), Rafael Cuiña (exalcalde de Lalín), José Gil (presidente de la Casa de Galicia en Nueva York), Marta de Blas (cónsul de España en Nueva York) y José López Campos (conselleiro de Cultura).

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La programación incluirá, tras la celebración de la Encomenda, una degustación de cocido en la que participarán unas 450 personas.