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Dos muertos por arma de fuego en Asturias

Un rapero de origen gallego hace historia al ganar en la versión finlandesa de ‘La voz’

José Carlos Pardo Suomi se convierte en el primer artista de hip hop en triunfar en una de las diferentes versiones del reconocido ‘talent show’

José Carlos Pardo Suomi

José Carlos Pardo Suomi / Cedida

Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Se llama José Carlos Pardo Suomi. Tiene 33 años, es rapero de origen gallego y, esta semana, ha hecho historia en el popular concurso televisivo de La voz al convertirse en el primer artista de hip hop en ganar una de las diferentes versiones de este reconocido talent show.

Galicia triunfa en la versión finlandesa de ‘La voz’

Eso sí, lo más llamativo es que Pardo se ha impuesto en la edición de La voz de Finlandia, país nórdico en el que este rapero de padre gallego nacido en Inglaterra y criado en varias ciudades de España reside desde hace años por amor.

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José Carlos Pardo Suomi

José Carlos Pardo Suomi / Cedida

Un amor que, precisamente, le impulsó a participar en La voz Finlandia, programa en el que, el pasado viernes, no solo logró la victoria y los 10.000 euros que se le otorgan al ganador, también hizo historia consiguiendo que el género urbano triunfe, por primera vez, en la gran final de una de las diferentes versiones que La voz tiene en canales de televisión de todo el mundo.

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