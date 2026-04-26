Ver a la Panorama en Galicia será más difícil este mes de mayo: solo cinco actuaciones y una gira por toda España

Preguntar en Galicia cuál es la mejor orquesta es, en la inmensa mayoría de los casos, garantía de un debate que no rara vez llega a una conclusión. Una discusión que el ranking de Orquestas de Galicia trata de resolver elaborando un listado mensual con las formaciones más populares.

En marzo -el último mes estudiado hasta la fecha-, hay una agrupación que ha vuelto a consolidarse como la reina de la verbena: la Panorama.

La Panorama cruza fronteras

Más allá de este reconocimiento como la mejor orquesta de Galicia, la Panorama es también una de las formaciones más destacadas y codiciadas a nivel nacional.

Aunque su mayor masa de seguidores sigue estando en Galicia, su agenda demuestra el gran tirón que tiene por toda España, con actuaciones repartidas por toda la geografía nacional y un calendario que la convierte en una habitual en las grandes fiestas de primavera y verano.

Una actuación de la orquesta Panorama / O.P.

Solo cinco paradas en Galicia

Y este mes de mayo será un ejemplo especialmente claro de esta realidad. La orquesta, fundada en 1989, contará el próximo mes con una agenda programada de 19 actuaciones, pero solo cinco de ellas tendrán parada en Galicia.

La gira 'Time Tour' llevará a la orquesta el día 4 a Castrelo, en Cambados; el 8 a Chantada; el 10 a San Miguel de Deiro, en Pontevedra; el 20 a Uxes, en Arteixo; y el 28 protagonizará una actuación programada en la TVG.

El resto del mes discurrirá fuera de la comunidad, con fechas en localidades de Zamora, Valladolid, Madrid, Castellón o Murcia, entre otras.

La agenda completa de la Panorama en mayo

Estas son todas las fechas del mes de mayo:

1 de mayo, en Loeches (Madrid).

(Madrid). 2 de mayo, en Moraleja (Cáceres).

(Cáceres). 3 de mayo, en Villabrágima (Valladolid)

(Valladolid) 4 de mayo, en Castrelo (Camabados).

(Camabados). 8 de mayo, en Chantada .

. 10 de mayo, en San Miguel de Deiro (Pontevedra).

(Pontevedra). 12 de mayo, en Campuzano (Cantabria).

(Cantabria). 13 de mayo, en Valladolid .

. 14 de mayo, en Ciempozuelos (Madrid).

(Madrid). 15 de mayo, en Corral de Almaguer (Toledo).

(Toledo). 16 de mayo, en Getafe (Madrid).

(Madrid). 17 de mayo, en Vila-Real (Castellón).

(Castellón). 20 de mayo, en Uxes (Arteixo).

(Arteixo). 22 de mayo, en Santomera (Murcia).

(Murcia). 23 de mayo, en Madrigueras (Albacete).

(Albacete). 24 de mayo, en la TVG .

. 29 de mayo, en San Fernando de Henares (Madrid).

(Madrid). 30 de mayo, en Arroyomolinos (Madrid).

(Madrid). 31 de mayo, en Mazarrón (Murcia).

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Con todas estas actuaciones repartidas por la geografía nacional, la formación gallega recorrerá a lo largo de este mes de mayo unos 7.000 kilómetros para completar su agenda.