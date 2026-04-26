La inversión de Adif Alta Velocidad en Galicia cae a mínimos mientras persisten obras clave: menos de 87 millones ejecutados en 2025

Con todas sus incidencias, desde hace dos años las ciudades de Vigo y A Coruña están conectadas con Madrid con un AVE directo. Eso fue posible por la entrada en servicio de los Talgo S106 de ancho variable automático (los Avril), si bien su estreno ha estado cargado de problemas. Pero aunque esté operativo un servicio de alta velocidad pura entre la costa atlántica gallega (porque desde Ourense ya funcionaba desde diciembre de 2021), la red ferroviaria de conexión con la meseta aún sigue sin terminar. Y pese a esto, la inversión de Adif Alta Velocidad en Galicia ha bajado a mínimos, pues el pasado año solo se ejecutaron algo menos de 87 millones de euros.

En la conexión con Madrid, faltan todavía más de 100 kilómetros de desdoblamiento de la vía, si bien la inmensa mayoría corresponde a la provincia de Zamora, donde figura la parte más compleja de todo el trazado pendiente, la obra en el túnel de Padornelo para que la línea entre en doble vía en Galicia. Los trabajos se alargarán más de 5 años.

Pero en la comunidad gallega también queda un tramo por finalizar. En comparación con los de Zamora, es poca cosa, pero aun así no deja de acumular retrasos. Es el acceso a la ciudad de Ourense y su integración en la trama urbana. Son 17 kilómetros que se han ido dejando en el tiempo y de momento solo se están ejecutando trabajos en el trayecto Taboadela-Seixalbo en una obra que también se dilatará en su construcción.

Mientras tanto, los trenes circulan por el trazado antiguo, que se ha tenido que reformar, pero obligando a instalar en Taboadela un cambiador de ancho de vía porque de ahí hacia Madrid el ancho es internacional, mientras que en el interior de Galicia es ibérico.

Aparte de estos proyectos pendientes de concluir, también queda una obra nada menor, la salida sur de Vigo para que la conexión con Portugal sea de forma directa y no obligue a los trenes a retroceder desde Vigo hasta Redondela para luego enfilar hacia el país vecino. Además, se tiene que adecuar a las condiciones de alta velocidad el trazado hasta la frontera portuguesa.

De todas formas, los plazos para la conexión por AVE en la eurorregión han recibido una nueva patada. La línea de alta velocidad entre Vigo y Oporto podría retrasarse hasta «2036 o 2039» en lugar del 2032-2033 confirmado en los últimos meses. El máximo responsable de Estrategia, Planificación y Control en Infraestructuras de Portugal, el equivalente a Adif, advirtió de este riesgo durante el XII Encuentro de la Ingeniería Civil Galicia-Norte de Portugal celebrado el pasado viernes en Santiago.

Pues con todo esto por hacer, la inversión de Adif Alta Velocidad el pasado año no ha llegado a los 87 millones de euros, que son un 10% menos que los ejecutados un año antes, cuando la propia empresa estatal cifró en 96,5 millones de euros el gasto realizado en Galicia.

No obstante, el volumen de fondos que maneja ahora Adif en la alta velocidad en Galicia dista mucho de los empleados hace una década, cuando las obras para conectar la comunidad gallega con Madrid se desarrollaban con toda la intensidad. Ahora los recursos son bastante inferiores porque lo que queda requiere de menos fondos, salvo cuando se afronte la salida sur de Vigo, cuyo presupuesto rondaría los 600 millones de euros.

También cuenta que el Gobierno central se mueve con unos presupuestos prorrogados, que son los aprobados para 2023 y que no se actualizaron por falta de mayoría absoluta en el Congreso. Esta circunstancia limita también bastante la capacidad de acción de Adif.

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El pasado año se cerró con 48,7 millones ejecutados en la provincia de Ourense, mientras que en la de Pontevedra se quedó en 27,2 millones y en A Coruña, en 11,7. En la de Lugo no se realizó ninguna inversión porque las mejoras que se hicieron fueron en la línea convencional (sobre todo en la conexión con Ourense) y eso corresponde a Adif, segregada de Adif Alta Velocidad desde el año 2013.