Rueda cierra su viaje a China con contactos «estratégicos en automoción» y turismo
Galicia buscar ser líder en energías renovables y se presenta como un polo de atracción para el sector automovilístico en Asia
La Xunta busca atraer inversiones industriales y turistas internacionales
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha concluido su viaje oficial a China tras una intensa agenda de trabajo centrada en posicionar a Galicia como destino preferente para la inversión industrial y el turismo internacional y ha valorado la creación de contactos «estratégicos» en automoción y turismo. Horas antes de partir de Pekín hacia el país, el presidente de la Xunta realizó una valoración positiva del viaje y expresó su satisfacción por los contactos establecidos durante estos días, que permitieron poner de relieve que «invertir en Galicia es una muy buena idea».
Uno de los ejes centrales del viaje, en el que Rueda estuvo acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, fueron las reuniones con empresas líderes del sector automovilístico, como SAIC Motors. El presidente de la Xunta transmitió a los ejecutivos chinos las ventajas competitivas de Galicia, destacando la solvencia de la industria auxiliar y la estabilidad institucional como pilares para atraer nuevos proyectos.
La agenda también incluyó una reunión con la empresa Goldwind sobre energías renovables, un área en la que la comunidad aspira a ser líder gracias a su potencial hidroeléctrico y eólico. En el sector turístico, la delegación gallega mantuvo reuniones con importantes operadores del país asiático. El objetivo prioritario fue fortalecer Galicia como destino y, en especial, impulsar Xacobeo 2027, que el presidente de la Xunta destacó como «un hito histórico».
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