Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ensanche NorteCacheirasGuerra nuclearComisaríaNordesía
instagram

Rueda cierra su viaje a China con contactos «estratégicos en automoción» y turismo

Galicia buscar ser líder en energías renovables y se presenta como un polo de atracción para el sector automovilístico en Asia

La Xunta busca atraer inversiones industriales y turistas internacionales

Alfonso Rueda y María Jesús Lorenzana en el AutoShow de Beijing (China).

Alfonso Rueda y María Jesús Lorenzana en el AutoShow de Beijing (China). / Xunta

El Correo Gallego

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha concluido su viaje oficial a China tras una intensa agenda de trabajo centrada en posicionar a Galicia como destino preferente para la inversión industrial y el turismo internacional y ha valorado la creación de contactos «estratégicos» en automoción y turismo. Horas antes de partir de Pekín hacia el país, el presidente de la Xunta realizó una valoración positiva del viaje y expresó su satisfacción por los contactos establecidos durante estos días, que permitieron poner de relieve que «invertir en Galicia es una muy buena idea».

Uno de los ejes centrales del viaje, en el que Rueda estuvo acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, fueron las reuniones con empresas líderes del sector automovilístico, como SAIC Motors. El presidente de la Xunta transmitió a los ejecutivos chinos las ventajas competitivas de Galicia, destacando la solvencia de la industria auxiliar y la estabilidad institucional como pilares para atraer nuevos proyectos.

Noticias relacionadas y más

La agenda también incluyó una reunión con la empresa Goldwind sobre energías renovables, un área en la que la comunidad aspira a ser líder gracias a su potencial hidroeléctrico y eólico. En el sector turístico, la delegación gallega mantuvo reuniones con importantes operadores del país asiático. El objetivo prioritario fue fortalecer Galicia como destino y, en especial, impulsar Xacobeo 2027, que el presidente de la Xunta destacó como «un hito histórico».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Diez claves del Ensanche Norte de Santiago: el barrio donde vivirá tanta gente como en Oroso o Negreira
  2. La Romaría da Primavera corta el tráfico este sábado en Santiago: estas son las calles afectadas
  3. Galicia triunfa en Prime Video: Esta es la serie de ciencia ficción del momento rodada en Santiago
  4. La Abogacía compostelana pide más medios para la Justicia el día de San Raimundo
  5. Andrés Suárez desvela su playa favorita en Galicia: 'Es la más hermosa que vi en toda mi vida
  6. Verea asegura que si es alcalde de Santiago retirará la estatua de Moncho Reboiras
  7. El histórico local que albergó la chocolatería Metate reabre como 'Casa Doce' en la zona vieja de Santiago
  8. El tope al precio del alquiler y las restricciones a grandes tenedores en Santiago durarán tres años

Rueda cierra su viaje a China con contactos «estratégicos en automoción» y turismo

Rueda cierra su viaje a China con contactos «estratégicos en automoción» y turismo

Ver a la Panorama en Galicia será más difícil este mes de mayo: solo cinco actuaciones y una gira por toda España

Ver a la Panorama en Galicia será más difícil este mes de mayo: solo cinco actuaciones y una gira por toda España

La inversión de Adif Alta Velocidad en Galicia cae a mínimos mientras persisten obras clave: menos de 87 millones ejecutados en 2025

La inversión de Adif Alta Velocidad en Galicia cae a mínimos mientras persisten obras clave: menos de 87 millones ejecutados en 2025

El arte gallego conquista Nueva York: diez esculturas hechas en Galicia toman la emblemática Park Avenue

El arte gallego conquista Nueva York: diez esculturas hechas en Galicia toman la emblemática Park Avenue

Inmigración, teletrabajo y neorruralismo dan alas al censo del noroeste: todas las claves del repunte demográfico

Inmigración, teletrabajo y neorruralismo dan alas al censo del noroeste: todas las claves del repunte demográfico

Carolina Iglesias y Victoria Martín de 'Estirando el chicle' agotan entradas en el Encuentro Mundial de Humorismo de A Coruña: "Si vamos a aportar algo al mundo, que sea distinto"

Así funciona R-Dixital, el Plan de Transformación Digital de Sogama

Así funciona R-Dixital, el Plan de Transformación Digital de Sogama

Galicia triunfa en Prime Video: Esta es la serie de ciencia ficción del momento rodada en Santiago

Galicia triunfa en Prime Video: Esta es la serie de ciencia ficción del momento rodada en Santiago
Tracking Pixel Contents