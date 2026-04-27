El plan perfecto para este puente de mayo en Galicia: las dos mejores orquestas coinciden en estas fiestas

Preguntar en Galicia cuál es la mejor orquesta es una de esas cuestiones capaces de encender cualquier sobremesa. Un debate casi eterno que rara vez llega a una conclusión clara. Por ello, esta es una discusión que el ranking de Orquestas de Galicia trata de resolver mes a mes elaborando un listado con las formaciones más populares.

Lo cierto es que la clasificación va variando mes a mes, formaciones que dan un subidón increíble frente a otras que pierden popularidad, pero hay dos orquestas que parecen inamovibles de lo alto del mismo: la Panorama y la París de Noia, las dos grandes dominadoras de la verbena gallega y que copan siempre los dos primeros puestos.

Pues bien, este puente de mayo habrá una oportunidad única para verlas juntas en las mismas fiestas.

Una actuación de la orquesta Panorama / FDV

Del 30 de abril al 4 de mayo

A unos 45 minutos de Santiago, la parroquia de Castrelo (Cambados) se prepara para vivir por todo lo alto sus fiestas patronales en honor a Santa Cruz y San Antón.

Serán cinco días de celebración, del jueves 30 de abril al lunes 4 de mayo, en los que la música será la gran protagonista.

Un cartel con mucha música

El pistoletazo de salida de las fiestas llegará con fuerza el día 30 con el Adro Fest, que contará con la presencia de Rokiño, Paco Vulkano, Sonic, André Melón y JJ Compota.

El viernes 1 de mayo continuará la fiesta con las actuaciones de la América de Vigo y La Banda de Ayer, mientras que el sábado 2 será el turno de Los Players y Capitol, dos noches que prometen mantener el ritmo hasta bien entrada la madrugada.

Las actuaciones de la París de Noia y Panorama

El domingo día 3 llegará uno de los momentos más esperados de las fiestas con la actuación de la París de Noia.

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El broche final lo pondrá la Panorama el lunes 4, en una de sus pocas citas en la comunidad en el mes de mayo: solo cinco, dentro de una gira que la llevará a recorrer toda la geografía nacional.