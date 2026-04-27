Los médicos de familia podrán ganar hasta 6.000 euros más al año si cubren 600 horas en los PAC

Los Puntos de Atención Continuada (PAC) abrirán a partir de ahora los sábados por la mañana. El Diario Oficial de Galicia acaba de publicar el decreto que autoriza su nuevo horario y también las retribuciones con la que se busca incentivar a los profesionales para que trabajen este turno. Se ofertarán estos pluses, en primer lugar, al personal que ya trabaja en las urgencias de Primaria. Según explica la Xunta, en dos años se incrementará un 15,3 por ciento las retribuciones que cobran por jornada complementaria en el caso de los médicos y un 22,6 por ciento a las enfermeras. Y, si aun así no se cubren las horas, se recurrirá a los facultativos de los centros de salud que podrán ganar hasta 6.000 euros más al año si trabajan 600 horas en los PAC.

Esta medida deriva del acuerdo adoptado en 2023 por el cual se reducía la jornada ordinaria del personal de Sergas. Quedaba pendiente de resolver cómo se cubriría la atención sanitaria en Primaria los sábados. Hasta ahora se estaban encargando los centros de salud, pero con el acuerdo publicado este lunes la asistencia se transfiere a los PAC, que así en lugar de abrir desde las 15 horas hasta las 08.00 del día siguiente, tendrán un horario de 24 horas los sábados.

Para cubrir esta atención la Consellería de Sanidade anunció ya el incremento de 211 nuevas plazas en los Puntos de Atención Continuada hasta 2028, de las cuales 100 serán de médicos, 80 de profesionales de enfermería y 31 de personal de gestión y servicios. Esto supondrá un desembolso de 10,3 millones de euros. Según aclara el Sergas, este año ya se presupuestaron los primeros puestos en los PAC (36 de médico, 28 de enfermero y 13 de gestión y servicios) por un importe de 3,7 millones de euros.

Incentivos

Pero esta ampliación de personal no es suficiente, necesitan que los profesionales que están ahora en plantilla hagan horas extra. Pero la Xunta no los obligará: la cobertura de los sábados será voluntaria. Para incentivarlos el Sergas ha acordado con los sindicatos un plan de retribuciones extraordinarias.

En primer lugar, al personal de los PAC se les rebaja el tramo de jornada a partir del cual se abonan las retribuciones extraordinarias. Si antes necesitaban hacer al menos 160 horas anuales para poder cobrar estos pluses, ahora se pagarán a partir de las 140 y el objetivo es que en 2028 se paguen ya desde la primera hora extra que se trabaje.

A partir del 1 de abril los médicos de las urgencias de Primaria cobrarán por cada hora del sábado por la mañana 34,56 euros (2 euros más que en la actualidad) y el 1 de enero de 2027 se incrementará a 37,57 euros.

Sanidade destaca que es un incremento «relevante» si se tiene en cuenta que ya se les aumentó la retribución de la jornada complementaria el pasado mes de enero.

Pero cuando las opciones del personal de los PAC no sean suficientes, se recurrirá a los médicos de familia del centro de salud. «Ante la grave situación actual de déficit de personal titulado en medicina familiar y comunitaria», según alerta el Sergas, se les ofrecerán incentivos que van desde los 1.000 euros al año si cubren hasta 100 horas en los Puntos de Atención Continuada, hasta los 6.000 euros anuales si llegan a las 600 horas.

La Consellería de Sanidade regula también el cómputo de la jornada laboral en los PAC tras las quejas de los sindicatos que advertían de errores que derivaban en que cuando un profesional se cogía un permiso o una baja, en ocasiones quedaba a deber jornada al Sergas.

Con este acuerdo Sanidade considera «materializada» la reducción general y progresiva de la jornada ordinaria. «Y se garantiza la prestación en condiciones óptimas de la atención sanitaria de urgencia en el nivel de atención primaria y además se salvaguardan los derechos del personal», defiende.

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Los profesionales de Primaria podrán solicitar acogerse a esta prestación voluntaria de jornada en los PAC desde hoy y hasta el 8 de mayo.