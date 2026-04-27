«En las residencias tenemos ya 1.800 habitaciones inteligentes que monitorizan a 2.500 mayores»

Damián Rey tomó las riendas de la Axencia pola Modernización Tecnolóxica (Amtega) hace cuatro meses. Su objetivo es poner «la tecnología al servicio del ciudadano». Defiende las potencialidades de la Inteligencia Artificial para aumentar la eficacia de la administración y asegura que los mayores están acortando su brecha digital y hacen cada vez más trámites por internet.

La administración electrónica avanza cada vez más, ¿cree que realmente ha servido para simplificar los trámites?

Sí. Y después tenemos muchos proyectos de automatización de procesos, de robotización, que nos ayudan a simplificar estos trámites.

Pero muchos ciudadanos tienen que recurrir a gestorías para poder hacer trámites por internet porque no se ven capacitados…

Estamos trabajando en ello. Queremos ofrecer servicios de modo proactivo, como ocurre en el Sergas donde estamos habituados a que nos comuniquen las citas. Al final todo esto redunda en dar facilidades a la ciudadanía. También estamos implementando asistentes conversacionales que ayudarán a la relación con la administración.

¿Y cómo serán estos asistentes virtuales?

Estamos con proyectos piloto en distintas áreas. Desde el área de tributos a la de justicia.

¿Estos asistentes serán una IA?

Sí.

En todo caso, en Galicia hay mucha población mayor. ¿No cree que la apuesta por la administración electrónica puede ser una barrera para estos colectivos?

Creo que para reducir la brecha digital trabajamos de forma muy correcta ya porque lo importante es potenciar las comunicaciones, que tengamos coberturas, y también la formación a través de las aulas CeMIT, que están por todo el territorio. Los datos nos dicen que el uso de internet y las relaciones con la administración pública por parte de este grupo de población cada vez es mejor y la brecha se está reduciendo. Tenemos que favorecer esa integración y que la tecnología no sea una barrera, sino la posibilidad de que, cuando vivas en un lugar alejado, te permita la comunicación.

Para hacer trámites con la administración electrónica hace falta o bien la Chave 365 o el certificado digital. ¿No sería bueno que solo hubiera un sistema de identificación digital y que fuera más sencillo de usar?

Sinceramente, creo que las opciones que se proporcionan son correctas. Tenemos que tener esa conciencia social de que es muy importante la garantía de acceso de nuestros datos, es muy importante que prevalezca la autenticación. Pero estamos trabajando también por esta unificación en el control de acceso para que sea único y yo creo que eso lo facilitará.

¿Y se baraja usar datos biométricos para esta identificación como la huella digital o el reconocimiento facial?

Es un riesgo y no tiene cabida.

La principal queja de los ciudadanos con la administración es el exceso de burocracia y papeleo. ¿Qué puede hacer la Amtega para simplificar los trámites?

Aplicar las nuevas tecnologías como la IA. Estamos trabajando de forma conjunta con el área de simplificación administrativa. Proponemos distintas soluciones para facilitar y medir la burocracia en esos trámites y así poder reducirlos.

La Xunta sufre cada vez más ciberataques. ¿Por qué?

Realmente la tecnología está cada vez más presente y lo normal es que se incremente el número de ciberataques. No obstante, por la conciencia que tiene la Xunta a nivel de seguridad y todas las acciones que se llevan a cabo y la ayuda que prestamos a otras administraciones, yo creo que somos referentes.

¿Qué porcentaje de éxito tienen estos ciberataques?

Por suerte, bajo, porque podemos ver que los ciudadanos tienen siempre los servicios disponibles.

¿Qué supone para la Xunta hacer frente cada vez a un mayor número de ciberataques?

Se está haciendo un buen trabajo, muy colaborativo. Trabajamos de forma coordinada con otras administraciones. Esto nos ayuda a ser conscientes de que tenemos que estar preparados y dotar el sistema con la protección necesaria, preventiva y reactiva ante este tipo de incidentes.

¿Qué nuevas aplicaciones o usos está barajando la Amtega para la IA?

Nosotros somos pioneros en desarrollar una Ley de Inteligencia Artificial en Galicia. Y lo abordamos desde un punto de vista garantista y de la eficiencia, porque la IA nos va a proporcionar una eficacia que hace unos años era difícilmente alcanzable. Estamos llevando a cabo muchas iniciativas, tenemos en marcha más de veinte. Alguna de ellas, en torno a diez ya están en producción, y otras están en distintas vías, en pruebas de concepto o en pruebas de desarrollo. Dentro de las que tenemos en producción, pues está el uso de la IA en radiodiagnóstico, que es algo muy favorecedor para la ciudadanía en un tema tan sensible como la sanidad. También en defensa del monte tenemos aplicaciones que usan la IA para la detección de fuegos mediante la analítica de vídeo y fotografía. También en empleo para ayudar a los trabajadores orientándolos con la formación más adecuada para acceder al mercado laboral. En colaboración con la Axega tenemos otro proyecto para que sea más ágil el tiempo de respuesta a las llamadas de incidentes. Este último está en fase de pilotaje.

La Xunta está robotizando procesos en la Administración mediante el uso de la IA. Esta automatización afecta ya a 23 trámites. ¿Se extenderá esta iniciativa?

Estamos trabajando en diez nuevos procesos para robotizar. Estamos notando un impacto positivo de esta medida.

Aunque defienden que esta robotización no sustituye a ningún empleado público, ¿no cree que con estos avances tecnológicos en el futuro no serán necesarios tantos funcionarios?

Los empleados públicos son necesarios siempre. Si tenemos máquinas que hagan un proceso repetitivo, pues tendremos tiempo para levantar la cabeza, pensar y aportar valor a la administración. Por ejemplo, usamos la robotización en el volcado de datos de autopsias, lo que evita que haya un trabajador dedicado a picar datos. Liberamos así su tiempo para hacer otras tareas de más valor.

Pero ante el avance vertiginoso de las nuevas tecnologías ¿están bien formados los empleados públicos?

Tenemos muchos planes formativos, a través de la CeMIT y de la EGAP. Y la idea es que se vaya incrementando esta formación.

La conexión a internet es aún deficitaria en algunas zonas del rural. ¿Qué hace la Amtega para mejorarla?

Se está haciendo todo lo posible y lo que nos dejan porque no tenemos competencias sobre las comunicaciones. Y el territorio que tenemos en Galicia es difícilmente extrapolable al resto del Estado. Se lanzaron varios planes para extender la banda ancha para mejorar la cobertura en el rural, pero seguimos trabajando con el Estado para mejorar esta situación.

El presidente de la Xunta anunció en el Debate del Estado de la Autonomía que se extenderían a particulares las ayudas a empresas que se encuentran en lugares con poca conexión de internet. ¿En qué consistirán estas ayudas?

Estamos comprometidos con estos focos de población que no tienen conectividad. Consiste en subvencionar la conectividad de un plan que tengan con un operador.

Entre los proyectos de la Amtega está el desarrollo del Fogar Social Dixital, que son viviendas equipadas con tecnología que, por ejemplo, facilite la atención de mayores en sus casas. ¿En qué fase se encuentra? ¿Cuándo será una realidad?

Noticias relacionadas

Se trata de dotar de servicios a las personas, sobre todo cuando cumplan años. Hemos adquirido kits de teleasistencia avanzada. Dentro de estas líneas de proyectos están las residencias digitales. Tenemos más de 1.800 habitaciones inteligentes, que tienen sensores de movimientos, como caídas, o que miden la temperatura y benefician a 2.500 mayores. Y hay otro proyecto que es la toma de biomedidas a los mayores como la tensión, por ejemplo, que está implantando en 1.700 habitaciones con 2.200 usuarios.