Rueda confía en la palabra de Reigosa de que no optará a la plaza en Litoral e insiste en que Candia busca "recuperar el tiempo perdido" en Lugo

Una semana después de que la tormenta política inundara Lugo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a defender la moción de censura con la que los populares, de la mano de la exedil socialista María Reigosa, pretenden tomar el bastón de mando, ahora en manos del bipartito PSdeG-BNG. "Recuperará el tiempo perdido", señaló sobre las labores que Elena Candia desempeñará al frente de la Alcaldía, en el caso de que el plan trazado por los populares siga adelante.

Para el mandatario autonómico, la moción de censura en Lugo es un mecanismo "igual de democrático" que manifestarse en su contra, señaló en relación a la multitudinaria protesta que el pasado viernes tuvo lugar frente al Consistorio en contra de la decisión de los populares. Rueda no cree que esto vaya a afectar a los resultados que Candia, en caso de ser la candidata, tal como parece previsible pueda alcanzar en las elecciones municipales del próximo año, sino que considera que le hará presentarse "con las mejores credenciales".

Cuestionado sobre la plaza de Jefatura del Servicio del Litoral en Lugo, publicada en medio de la polémica y que, según socialistas y nacionalistas, estaba reservada a María Reigosa, se remitió a lo señalado públicamente por la exedil socialista el día que compareció con Candia para presentar la moción de censura. "Usted me dice que yo me haga responsable de lo que va a hacer una persona; y yo me remito a lo que anunció públicamente, que no optaría. Me quedo con eso. Si al final optase, entonces otra cosa sería la decisión que tomamos. Pero no me quiero adelantar, sinceramente, porque ella misma dijo que no optaría a esa plaza, a la que, por cierto, pueden optar los funcionarios que cumplan los requisitos. Creo que cuando las cosas se anuncian públicamente es que se van a cumplir", zanjó.

Críticas de la oposición

La viceportavoz del BNG en el Parlamento, Olalla Rodil, acusó este lunes al PPdeG de utilizar la Xunta para comprar la firma de "una tránsfuga" en la moción de censura "indecente e inmoral", que se debatirá la próxima semana. De este modo, volvió a señalar que la vacante "está ocupada", por lo que "es evidente que esta plaza era el pago para la firma de una tránsfuga".

"En un sistema democrático no se puede admitir ni permitir el uso de los recursos públicos para cambiar gobiernos, para manipular la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas y saciar las ansias de poder del Partido Popular", esgrimió, para proceder a definir como "cacicada" el intentar "comprar" con una plaza pública a una concejala.

Sobre esta cuestión también se pronunció Rueda, quien declaró que "no se pueden cubrir plazas que están cubiertas", al tiempo que insistió en que una plaza puede ser cubierta "por cualquier funcionario" que cumpla con los requisitos de la convocatoria.

"Quedan días para que se vote esa moción y yo sigo insistiendo en que no apostar por ella", señaló, por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. El socialista pidió a los populares que "recapaciten": "Hay otro camino, que es el de las votaciones, donde los vecinos podrán decidir dentro de un año".