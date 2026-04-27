Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo ImelgaAtaque a TrumpObradoiroRafael Rey DíazSarna noruega
instagram

Casi mil rayos en Galicia

Una fuerte granizada atrapa a varios conductores en el Alto do Faro de camino a Santiago: "Nos cayó de sorpresa, veníamos con sol y todo cambió"

Lo que era una tarde tranquila y soleada de domingo se tornó en una situación peligrosa por la cantidad de hielo que llegó a acumularse en muy pocos minutos en la calzada

Una fuerte granizada atrapa a varios conductores en el Alto do Faro de camino a Santiago

Una fuerte granizada atrapa a varios conductores en el Alto do Faro de camino a Santiago

Cedido

David Suárez

Santiago de Compostela

El tiempo en Galicia no deja de sorprender. Varios conductores que este domingo circulaban hacia Santiago se vieron sorprendidos en el Alto do Faro, en Rodeiro, por una fuerte granizada que los obligó a detenerse por completo debido a la intensidad y cantidad de hielo que llegó a acumularse en muy pocos minutos en la calzada.

En las imágenes recogidas por uno de estos conductores y que acompañan a esta noticia, puede observarse como un gran manto blanco cubre toda la carretera e impide el paso de los vehículos que, tan solo 200 metros antes, circulaban sin ningún problema y con el cielo despejado. Tal y como explica María Sánchez, una mujer que viajaba en ese momento por el Alto do Faro, "nos cayó de sorpresa, veníamos con sol y todo cambió", asegura.

Los vehículos atrapados este domingo en el Alto do Faro tras la fuerte granizada

Los vehículos atrapados este domingo en el Alto do Faro tras la fuerte granizada / Cedida

Una frontera natural entre Pontevedra y Lugo

Con sus 1.187 metros de altitud, el Alto do Faro actúa como frontera natural entre Pontevedra y Lugo. Es muy popular por sus rutas de senderismo, ya que es el punto más elevado de la provincia pontevedresa y separa las comarcas del Deza y Chantada, dividiendo las cuencas del Miño y del Ulla.

Casi mil rayos registrados

Pese a que la de este domingo fue una jornada de cielos despejados y altas temperaturas en buena parte de Galicia, la formación de tormentas aisladas en zonas de interior dejaron cerca de 1.000 rayos en nuestra comunidad.

Noticias relacionadas

Tal y como muestra el mapa que facilita Meteogalicia, de las 16:00 horas a las 20:00 horas se registraron un total de 985 rayos, localizados principalmente en la zona donde ayer el granizo bloqueó el tráfico de camino a Santiago de Compostela, donde en tan solo una hora llegaron a caer 323.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El batallón de Lavacolla: 400 operarios trabajan contrarreloj en la nueva pista del aeropuerto de Santiago
  2. Galicia triunfa en Prime Video: Esta es la serie de ciencia ficción del momento rodada en Santiago
  3. Andrés Suárez desvela su playa favorita en Galicia: 'Es la más hermosa que vi en toda mi vida
  4. El arte gallego conquista Nueva York: diez esculturas hechas en Galicia toman la emblemática Park Avenue
  5. Muere el empresario Rafael Rey Díaz, presidente del Grupo Distrisantiago
  6. ¿Por qué crece la población extranjera en Melide, Ordes, Santa Comba y Lalín?
  7. Diez claves del Ensanche Norte de Santiago: el barrio donde vivirá tanta gente como en Oroso o Negreira
  8. Horario y dónde ver gratis el Obradoiro Movistar Estudiantes de este domingo

Una fuerte granizada atrapa a varios conductores en el Alto do Faro de camino a Santiago: "Nos cayó de sorpresa, veníamos con sol y todo cambió"

Una fuerte granizada atrapa a varios conductores en el Alto do Faro de camino a Santiago: "Nos cayó de sorpresa, veníamos con sol y todo cambió"

Damián Rey, director de la Amtega: «En las residencias tenemos ya 1.800 habitaciones inteligentes que monitorizan a 2.500 mayores»

Damián Rey, director de la Amtega: «En las residencias tenemos ya 1.800 habitaciones inteligentes que monitorizan a 2.500 mayores»

El gasto turístico total en Galicia se acercó el pasado año a los 5.000 millones de euros, aunque fue un 8,4% inferior a los registros de 2024

El empleo tecnológico echa el freno en Galicia por la IA y la incertidumbre global

El empleo tecnológico echa el freno en Galicia por la IA y la incertidumbre global

‘Land Rober + Show’, mellor programa de entretemento nos premios europeos CIRCOM

‘Land Rober + Show’, mellor programa de entretemento nos premios europeos CIRCOM

Los rostros de la crisis del marisqueo gallego: «Este ano foi a puntilla»

Los rostros de la crisis del marisqueo gallego: «Este ano foi a puntilla»

Oposiciones del Sergas: por cada plaza en juego compiten 22 aspirantes

Galicia exige al Gobierno central agilidad para convocar ayudas a la vivienda del plan 2026-2030

Galicia exige al Gobierno central agilidad para convocar ayudas a la vivienda del plan 2026-2030
Tracking Pixel Contents