Casi mil rayos en Galicia
Una fuerte granizada atrapa a varios conductores en el Alto do Faro de camino a Santiago: "Nos cayó de sorpresa, veníamos con sol y todo cambió"
Lo que era una tarde tranquila y soleada de domingo se tornó en una situación peligrosa por la cantidad de hielo que llegó a acumularse en muy pocos minutos en la calzada
El tiempo en Galicia no deja de sorprender. Varios conductores que este domingo circulaban hacia Santiago se vieron sorprendidos en el Alto do Faro, en Rodeiro, por una fuerte granizada que los obligó a detenerse por completo debido a la intensidad y cantidad de hielo que llegó a acumularse en muy pocos minutos en la calzada.
En las imágenes recogidas por uno de estos conductores y que acompañan a esta noticia, puede observarse como un gran manto blanco cubre toda la carretera e impide el paso de los vehículos que, tan solo 200 metros antes, circulaban sin ningún problema y con el cielo despejado. Tal y como explica María Sánchez, una mujer que viajaba en ese momento por el Alto do Faro, "nos cayó de sorpresa, veníamos con sol y todo cambió", asegura.
Una frontera natural entre Pontevedra y Lugo
Con sus 1.187 metros de altitud, el Alto do Faro actúa como frontera natural entre Pontevedra y Lugo. Es muy popular por sus rutas de senderismo, ya que es el punto más elevado de la provincia pontevedresa y separa las comarcas del Deza y Chantada, dividiendo las cuencas del Miño y del Ulla.
Casi mil rayos registrados
Pese a que la de este domingo fue una jornada de cielos despejados y altas temperaturas en buena parte de Galicia, la formación de tormentas aisladas en zonas de interior dejaron cerca de 1.000 rayos en nuestra comunidad.
Tal y como muestra el mapa que facilita Meteogalicia, de las 16:00 horas a las 20:00 horas se registraron un total de 985 rayos, localizados principalmente en la zona donde ayer el granizo bloqueó el tráfico de camino a Santiago de Compostela, donde en tan solo una hora llegaron a caer 323.
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