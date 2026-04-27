Juan Ramón Vidal Romaní, geólogo, sobre el enjambre de terremotos en Galicia: "Si una zona se mueve mucho hay que tener cuidado"

La madrugada del sábado fue agitada en el interior de la provincia de Lugo, donde algunos vecinos se despertaron sobresaltados por una serie de terremotos, reiterados y muy concentrados en el tiempo, que pusieron en alerta a varias localidades del llamado triángulo sísmico de Galicia: el conformado por Triacastela, Baralla y Becerreá. Allí, los sismógrafos de Instituto Geográfico Nacional (IGN) recogieron a la perfección lo que ya habían percibido los vecinos: hasta 18 temblores concentrados en unas pocas horas, uno de ellos de 3,9 grados a las 03.12 horas de la madrugada, aunque hubo otros movimientos de 3,4, 3,1 y 3.

Este fenómeno, conocido como enjambre sísmico, no es nada nuevo ni tampoco una anomalía en el mundo de la geología, pero es cierto que Galicia llevaba un tiempo sin una sacudida así, sobre todo por la elevada intensidad de muchos de los terremotos.

Días después, con el suelo quieto y la perspectiva que da la experiencia, Juan Ramón Vidal Romaní analiza el fenómeno que no se produce en ese lugar de forma casual. "Esa zona de Lugo es un punto débil, justo donde acaba la cordillera Cantábrica, lo que quiere decir que siempre está abierto", explica el geólogo, catedrático de la UDC y director del Instituto Universitario de Xeoloxía Isidro Parga Pondal. "Cuando hay un terremoto lo que nos indica es que ahí hay algo roto que se mueve, y que se repita en el mismo lugar refuerza la idea de que no es casual, sino que es esperable".

Vidal Romaní recuerda que la zona de Triacastela ya sufrió sacudidas mayores, como la que en 1997 alcanzó los 5,1 grados en la escala Richter y que cambió para siempre la visión de los terremotos en Galicia. Pero ya se habían vivido episodios similares. "A raíz de ello habían puesto una estación de medición en A Pontenova para controlar la zona porque había dado la lata". Ahora, el enjambre sísmico del fin de semana ratifica un secreto a voces: que es una zona geológicamente activa.

"Puede haber un terremoto mayor"

La pregunta del millón, después de este episodio, está clara: ¿Es ese enjambre un aviso de algo más grande? Vidal Romaní admite que es muy difícil predecir algo con exactitud en el mundo sísmico. "Nos basamos en la estadística, pero es algo que no tiene un valor científico sino que su valor es el de la repetición del pasado: vemos y analizamos lo que ya pasó, pero no se puede hacer una predicción exacta en base a eso", zanja.

Los expertos explican que ese enjambre se produce porque hay una fractura y en ese tipo de roturas se acumulan aguas subterráneas. "Cuando se mueve, el agua transmite esas perturbaciones y cualquier movimiento a su entorno más próximo, por ese se produce el enjambre", detalla Vidal Romaní.

A partir de ahí, el escenario está abierto. "Puede ser que dé lugar a un terremoto mayor, porque se repite", añade. "Es lo mismo que ocurre en A Mariña de Lugo, donse se puede producir algún un día un tsunami, pero que se produzca o no es difícil de predecir". Su reflexión personal, en todo caso, es que "cuando ves que la zona se mueve, pues hay que tener cuidado" y, por ejemplo, construir con sentido, con una estructura adaptada. "El seísmo que acabamos de ver en Japón [7,4 grados] fue una barbaridad y no pasó nada, porque ellos ya están acostumbrados y aprendieron la lección". Galicia no es comparable ni de lejos, pero desde el gran terremoto de Triacastela "todo el mundo se alarmó" y se cambió la perspectiva. "Yo creo que si hay un terremoto grande en Galicia, las viviendas que estén bien hechas aguntarán y las mal construidas se caerán".

En cualquier caso, el geólogo de la UDC huye del alarmismo. "Sería preocupante si esos terremotos se producen a 60 kilómetros de profundidad, porque si una placa tiene 120 kilómetros de espesor, un movimiento a 60 es algo serio; ya que los movimientos más profundos afectan a fallas más profundas y grandes". Los superficiales, a 10 o 20 kilómetros, como los de Galicia, son diferentes. "Incluso aquí vemos movimientos sísmicos en cuencas de ríos, como la del Miño y del Sil, que están vinculadas a los embalses, ya que cuando se llenan son grandes masas de agua que comprimen la litosfera y si se vacían rápido, se descomprime. Es una sismicidad inducida".

Vidal Romaní lleva años estudiando la geología gallega / ECG

"Se mueve una placa más grande"

De forma paralela a los movimientos del triángulo de Lugo, el IGN detectó otros temblores en Pontevedra, Ponteceso, Arnoia, Ourense... ¿Están relacionados? La respuesta aquí parece más clara: "Sí". "Lo que se mueve en realidad es una placa más grande, que podríamos identificar con la península Ibérica, aunque no es exactamente así", concreta Vidal Romaní. "Entonces de repente vemos un día un terremoto de 6 grados frente al mar de Alborán, y después se produce otro ya menor en Cataluña, y más en los Pirineos, y sigue moviéndose en sentido contrario a las agujas del reloj hasta llegar por el Cantábrico a Galicia".

Esa secuencia "es lógica" porque "la península gira por la presión que ejercen sobre ella Eurasia y África, así que se mueve toda la unidad", lo que provoca esos temblores en fallas superficiales de todo el territorio. "Tendemos a pensar en la cordillera Cantábrica o los Pirineos como estructuras separadas, pero en el fondo forman parte de un todo más amplio", una placa más extensa.