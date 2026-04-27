La Xunta refuerza sus telecomunicaciones un año después del gran apagón: blinda al 112 y los usuarios críticos para que "en ningún caso se queden sin cobertura"

Hace exactamente un año, España y buena parte de Portugal se veían envueltos en una situación inédita: durante horas no hubo suministro eléctrico. Desde entonces, las administraciones públicas han blindado algunos de sus servicios para estar preparadas en caso de que algo así vuelva a ocurrir. La última, la Xunta, y es que el presidente autonómico anunció este lunes una inversión para los próximos tres años que supera los 47 millones de euros para, entre otras cosas, garantizar las comunicaciones en caso de una emergencia de este tipo.

Con esta decisión se dará mayor cobertura en el ámbito de las telecomunicaciones a los cerca de 3.000 centros que componen la red corporativa, de la que forman parte juzgados, centros educativos o residencias de mayores. El contrato incluye más de 33.000 extensiones de telefonía fija, 8.000 líneas de telefonía móvil y el servicio de envío de SMS, para comunicarse con la ciudadanía.

Entre las novedades, la instalación de accesos a Internet por satélite en el Centro de Proceso de Datos Integral (CPDI) y en los principales edificios de la Xunta, algo que permitirá, según explicó el mandatario autonómico, Alfonso Rueda, "mantener la conectividad en las instalaciones más críticas" en el caso de que se dé una caída de la salida a Internet centralizada. A esto se suma una salida alternativa a Internet a través de un operador diferente, por si falla el principal.

En lo que se refiere a la telefonía, el contrato busca mejorar el servicio de telefonía fija en los principales centros, con el objetivo de asegurar su disponibilidad ante posibles fallos en la conexión centralizada. Además, en el caso del 112 y los usuarios críticos, se prevé disponer de dos operadores diferentes, uno de ellos por satélite, para que "en ningún caso se queden sin cobertura".

En los centros educativos, la Xunta valora la renovación de unos 5.000 puntos de acceso wifi. El contrato, según lo señalado por el Ejecutivo autonómico, establece una tarifa plana tanto en datos como en voz fija y móvil, y permitirá un crecimiento anual mínimo del 10% en las líneas de datos y telefonía fija y del 5% en las líneas de telefonía móvil.